Paola Di Benedetto e Francesco Monte/ “Mi ha presentata a suo padre!”, poi l’insolita richiesta all’Isola…

Paola Di Benedetto e Francesco Monte/ “Mi ha presentata a suo padre Angelo!", poi l’insolita richiesta all’Isola dei Famosi sperando che il suo fidanzato possa essere presente per la finale.

13 aprile 2018 Valentina Gambino

Il rapporto d’amore tra Paola Di Benedetto e Francesco Monte procede a gonfie vele. Dopo essersi conosciuti nel corso della 13esima edizione dell’Isola dei Famosi, i due ragazzi hanno proseguito la loro conoscenza fuori, fino a quando si sono ufficialmente fidanzati. Tra le pagine del settimanale Spy uscito oggi con il suo nuovo numero, l’ex Madre Matura si confida ancora una volta, partendo dal suo ex fidanzato Matteo Gentili che con molta probabilità, potrebbe anche entrare nella Casa del Grande Fratello in partenza questo martedì con Barbara d’Urso. Proprio il calciatore, mentre lei era in Honduras ha accettato gli inviti della ruspante conduttrice napoletana, raccontando la loro storia d’amore e regalandole una lunga serie di frecciatine: “L’ho saputo – esordisce la fidanzata di Monte - Beh, si farà conoscere ancora di più di come aveva fatto nelle ospitate quando io ero in Honduras. Spero non sia lì per parlare di me. Me lo auguro per lui. Che si diverta e che trovi l’amore. Immagino ne avrà tanto da dare”.

Paola Di Benedetto: “Francesco? Stiamo bene insieme!”

Paola Di Benedetto, dopo avere parlato del suo ex Matteo Gentili, nel corso dell’intervista con Spy, ha voluto anche raccontare di colui che attualmente è dentro il suo cuore: Francesco Monte. "Sono felice e non mi aspettavo che la nostra relazione potesse crescere così tanto. Sono andata a Taranto e Francesco mi ha presentata anche a suo papà Angelo", confida la showgirl. Il loro amore cresce giorno dopo giorno diventando sempre più solido e forte: "Oggi stiamo bene insieme, siamo molto simili", svela ancora. Successivamente l’ex Madre Natura specifica di essere andata in Honduras da single, perché aveva ufficialmente archiviato la storia di 4 anni con il suo ex fidanzato pronto ad entrare al GF. A proposito di persone che hanno fatto parte del passato, viene citata anche Cecilia Rodriguez: "Lei appartiene al passato di Francesco, i sentimenti tra loro si sono spenti. Non temo nulla: lui e io siamo andati oltre voltando pagina insieme". In ultimo, il pensiero all’Isola dei Famosi: "Vorrei che vincesse Francesca Cipriani – poi l’insolita richiesta – mi piacerebbe che Francesco fosse invitato alla finale per mettere definitivamente alle spalle il caso 'canna-gate'".

