Pomeriggio 5/ Barbara D’Urso presenta i primi tre concorrenti del Grande Fratello

Oggi, venerdì 13 aprile, a Pomeriggio 5 Barbara D’Urso presenta i primi tre concorrenti del Grande Fratello 15, al via martedì 17 aprile su Canale 5.

13 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Barbara D'Urso (Facebook)

Oggi, venerdì 13 aprile, alle 17.10 su Canale 5 va in onda l’ultima puntata settimanale di Pomeriggio 5, condotto da Barbara D’Urso. Nella giornata di ieri, giovedì 12 aprile, il programma ha fatto compagnia a 2.105.000 spettatori con il 18.8% di share nella prima parte, a 2.277.000 con il 18.3%) nella seconda e a 2.173.000 con il 16.3% nella terza. A pochi giorni dall’inizio della quindicesima edizione del Grande Fratello, Carmelita porta il reality anche nel salotto di Pomeriggio 5: “Meno 4 giorni! Oggi a Pomeriggio5 vi presentiamo i primi tre concorrenti! Buongiorno! #gf15 #grandefratello #pomeriggio5 #graziesemprepergliascolti #colcuore”, ha scritto la conduttrice sul suo profilo Instagram. Tra i commenti i follower della D’Urso fanno il tifo per lei: “Complimenti Barbarella...alla faccia di chi ti vuole male con il cuore”, Non vedo l'ora che inizia il grande fratello in bocca al lupo sono contenta per te Barbara un abbraccio forte” e “Un po' di leggerezza ci vuole. Bentornata al GF”, hanno scritto tre utenti.

I primi tre concorrenti del Grande Fratello

Chi saranno i primi tre concorrenti del Grande Fratello 15? Il settimanale “Chi”, diretto da Alfonso Signorini, ha fatto qualche nome dei possibili Nip all’interno della Casa: “Non si ferma il cammino dei “quasi famosi” che animeranno il “GfNip” di Barbara D’Urso. Gli ultimi provinati e assoldati sono Angelo Sanzio, ovvero il “Ken umano”, e Mila Suarez, sosia di Belen Rodriguez e fidanzata dell’ex naufrago e attore Alex Belli. In ballottaggio anche Patrizia Bonetti, ex di Stefano Ricucci e Gianluca Vacchi”. Altri, invece, i nomi riportati da Spy: Simone Coccia, ex fidanzato dell'onorevole del Pd Stefania Pezzopane, Luigi Mario Favoloso, ex ragazzo di Nina Moric, e Matteo Gentili, ex di Paola Di Benedetto, tra i naufraghi dell’ultima edizione dell'Isola dei famosi”.

