Quarto Grado/ Anticipazioni: la fiaccolata in diretta per Pamela Mastropietro (13 aprile)

Quarto Grado torna in onda oggi, venerdì 13 aprile, in prima serata su Rete 4 con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero che seguono in diretta la fiaccolata per Pamela Mastropietro.

13 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Quarto Grado

Un appuntamento ricco di argomenti quello di Quarto grado, in onda oggi, venerdì 13 aprile, in prima serata su Rete 4. Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero, segue in diretta la fiaccolata per Pamela Mastropietro, la diciottenne romana trovata smembrata in due trolley a Pollenza, in provincia di Macerata, lo scorso gennaio. Per l’omicidio della giovane, si trovano attualmente in carcere, tre nigeriani, accusati di omicidio, vilipendio e occultamento di cadavere. Un quarto nigeriano è indagato a piede libero. La mamma di Pamela, Alessandra Verni chiede di conoscere la verità sull’omicidio della figlia. Questa sera, a Roma, la mamma di Pamela, il resto della sua famiglia e gli amici si uniranno ad associazioni, politici e gente comune per chiedere giustizia e mantenere viva l’attenzione su uno dei fatti più cruenti della cronaca italiana degli ultimi anni. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero seguono la fiaccolata in diretta e fanno il punto sulle indagini insieme agli ospiti in studio.

QUARTO GRADO: GLI ALTRI CASI DEL 13 APRILE

Un’altra mamma, Laura Lamaletto, nella puntata odierna di Quarto Grado, chiede di sapere la verità sull’omicidio del figlio, Alessandro Neri, il giovane ucciso con due colpi d'arma da fuoco lo scorso 5 marzo scorso e ritrovato morto l’8 marzo alla periferia sud di Pescara. Gli inquirenti sono a lavoro da circa un mese, ma la verità è ancora lontana. In un video pubblicato su Facebook, la mamma di Alessandro ha detto: “Volevo ringraziarvi ragazzi. Grazie, questa è l’essenza di Ale. Volevo ringraziarvi per i cartelli e le foto che sono in giro per la città. Questo era Ale, era semplice“. Si va poi a Catania per il processo d'appello per le sul delitto di Lorys Stival per il quale la madre Veronica Panarello, già condannata in primo grado a 30 anni di reclusione per omicidio premeditato e occultamento di cadavere.

© Riproduzione Riservata.