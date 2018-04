Rita Dalla Chiesa, sfogo sui social dopo la morte di Frizzi/ "Prima di giudicare, vivi la mia vita"

Rita Dalla Chiesa, accusata di eccessivo protagonismo dopo la morte di Fabrizio Frizzi, si lascia andare ad un duro sfogo sui social usando le parole di Luigi Pirandello.

13 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Rita Dalla Chiesa dice basta alle critiche che sta ricevendo da quando è morto Fabrizio Frizzi. La conduttrice che, con Frizzi ha vissuto tanti anni, ha spesso parlato di lui in televisione e sui giornali. Il popolo del web, però, non gradisce affatto la sua esposizione mediatica affermando che il ruolo di piangere pubblicamente Frizzi appartenga alla moglie, Carlotta Mantovan. Di fronte alle numerose critiche che ancora sta ricevendo sui social, Rita Dalla Chiesa ha deciso di sfogarsi prendendo in prestito le parole di Luigi Pirandello. “Prima di giudicare la mia vita o il mio carattere, mettiti le mie scarpe e percorri il cammino che ho percorso io. Vivi il mio dolore, i miei dubbi, le mie risate. Vivi gli anni che ho vissuto io, cadi là dove sono caduto io, e rialzati come ho fatto io", ha scritto la conduttrice che ha ricevuto il sostegno di Marino Bartoletti che ha commentato così le parole di Rita – “ti merita solo chi ha il diritto e il coraggio di guardarti negli occhi. Tutto il resto è nullità. O addirittura Grasso superfluo”.

RITA DALLA CHIESA E IL RAPPORTO CON CARLOTTA MANTOVAN

Rita Dalla Chiesa non ha mai voluto prendere il posto di Carlotta Mantovan per la quale spera di essere una spalla in futuro. La conduttrice che, ai microfoni del settimanale Chi ha spiegato di aver creato un rapporto di stima e affetto con Fabrizio Frizzi dopo la fine del loro matrimonio, ha rivelato di aver sempre avuto un ottimo rapporto con Carlotta Mantovan. La causa della fine dell’amore con Frizzi, infatti, non è stata Carlotta. La Mantovan è entrata nella vita di Fabrizio qualche anno dopo ed è per questo che Rita e Carlotta si sono sempre stimate. “Con Fabrizio siamo diventati fratelli. E anche con Carlotta, se lo vorrà, quando lo vorrà, sarò una sorella per sempre. Io ci sarò per lei e per Stella. I due amori di Fabrizio. Non mi piace quando ci chiamano prima e seconda moglie. Noi siamo delle donne che hanno amato lo stesso uomo in due momenti diversissimi della vita”, ha dichiarato Rita che non può nascondere il dolore che prova per la scomparsa di Frizzi.

