STRISCIA LA NOTIZIA/ Ficarra e Picone tornano a teatro con "Le rane"

Questa sera, venerdì 13 aprile, alle 20.40 su Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento di Striscia la notizia, che ieri sera è stato il programma più visto dell’access prime-time sul pubblico attivo con il 20.83% di share (4.764.000 spettatori totali). Oggi al timone del tg satirico di Antonio Ricci ritroveremo Ficarra e Picone. I due siciliani, una volta terminata la stagione televisiva, si dedicheranno nuovamente al teatro: “Dal 12 al 15 luglio si replica al teatro greco di Siracusa con Le Rane di Aristofane. Arricampativi! (siete pregati cortesemente di intervenire all’evento: ne saremmo ben lieti. Grazie infinitamente)”, hanno scritto i due comici su Twitter. Ficarra e Picone porteranno “Le rane” di Aristofane, attualizzate da Giorgio Barberio Corsetti, anche al teatro delle Muse di Ancona: il duo andrà in scena dal 20 al 23 dicembre 2018. Nei giorni scorsi Ficarra e Picone hanno lanciato l’hashtag #NonLasciamoliSoli per Paolo Borrometi e “tutti quei giornalisti che ogni giorno con coraggio raccontano il nostro Paese per tentare di migliorarlo”.

Luca Abete e Vittorio Brumotti

Durante la puntata di ieri di Striscia la notizia è andato in onda il servizio dedicato al murales della pace apparso su un mero a San Giorgio a Cremano, al posto delle minacce contro Luca Abete e Vittorio Brumotti. A inizio settimana i due inviati si sono recati a San Giorgio dove hanno realizzato il servizio: “A noi piace… il MURALES della PACE! Dopo le inchieste turbolente di qualche tempo fa su un muro a San Giorgio a Cremano comparve una scritta contro me e Vittorio Brumotti! Il Comune l'ha subito cancellata e ha pensato poi di affidare ai ragazzi della città la realizzazione di un MURALES per la PACE! Io e il mio amico Vittorio siamo andati (senza bicicletta) a FARE FESTA con loro e ho rimediato una bella pennellata in testa anche io!”, ha scritto Abete sul suo profilo Facebook. Domani, sabato 14 aprile, Vittorio Brumotti sarà a Milano con il suo “road bike freestyle show”.

