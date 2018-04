Scherzo a Alessia Marcuzzi in aereo/ Video: ha paura di volare, va in crisi di panico (Sei su Scherzi a parte)

Nel best di Scherzi a Parte in onda venerdì 13 aprile 2018, viene riproposto uno degli scherzi più famosi e riusciti del programma, quello ad Alessia Marcuzzi. Chiamata a svolgere un servizio su un aereo da turismo, la bionda conduttrice viene coinvolta in una burla davvero crudele. Il pilota dell'aereo sente un rumore e va a controllare, lasciando la cloche all'assistente che afferma di avere solo tre ore e mezza di volo alle spalle (la Marcuzzi non sa che si tratta di un pilota già esperto). Improvvisamente, a causa di una manovra maldestra, il pilota cade dall'aereo, aprendo il paracadute, e i comandi restano in mano al finto assistente che fa vedere alla Marcuzzi di non sapere come atterrare, gettandola nel panico.

Tramite la radio, Alessia Marcuzzi si mette in collegamento con un tenente colonnello dell'aeronautica che le fornisce le indicazioni su come atterrare, da riferire al pilota. Il quale le mette in pratica facendo virare bruscamente l'aereo, manovre che spaventano tantissimo la conduttrice. Alla fine, passo dopo passo, l'atterraggio riesce anche se il finto assistente, pur essendo un pilota consumato, è bravissimo nel fingere di stare agendo casualmente, solo in base alle indicazioni della Marcuzzi. Quando l'aereo atterra, Alessia abbraccia esultando il pilota, ma una volta scesa sul campo dove è stato effettuato l'atterraggio, vede lo striscione di Scherzi a Parte, restando letteralmente basita vista la paura provata.

