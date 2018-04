Sei su scherzi a parte/ Su Italia1 il meglio di 26 anni di scherzi ai personaggi dello spettacolo

A partire dalle 21.25, su Italia 1, Francesco Pannofino presenta Sei su Scherzi a Parte, una serata col meglio di 26 anni di scherzi ai volti dello spettacolo

13 aprile 2018 Anna Montesano

Scherzi a parte, logo

A partire dalle 21.25, su Italia 1, Francesco Pannofino presenta Sei su Scherzi a Parte, una serata che promette grande divertimento con i migliori scherzi selezionati nei 26 anni di storia di Scherzi a parte. Sei su Scherzi ripercorrerà un pezzo di storia d’Italia proprio attraverso gli scherzi riproposti in ordine temporale, con l’aggiunta di musiche, riferimenti storici, politici, sportivi e sociali dell’epoca, senza dimenticare la presenza della voce narrante Francesco Pannofino che condurrà lo speciale. Scherzi a Parte ha beffato, negli anni, oltre 950 personaggi famosi dello spettacolo, dello sport, della musica, della cultura, della politica. Nell’ultima edizione ricordiamo in particolare lo scherzo di cui è stato vittima Paolo Ruffini ma anche l’episodio legato a Nina Moric e ai suoi quattro capezzoli.

LA STORIA DELL'AMATO SHOW

Ricordiamo che l'esordio della trasmissione avvenne nel 1992, seppur con interruzioni anche di due o tre anni tra un'edizione e l'altra. La trasmissione fu, sin dalla prima edizione, molto popolare, tanto che è entrato nel linguaggio comune dire, "Sei su Scherzi a parte!". Nel 2015, l'ultima edizione andata in onda con due sole puntate in un'edizione rivoluzionata che cambia nome in, Le Iene presentano: Scherzi a parte. Gli scherzi vengono realizzati dalla redazione de Le Iene. L'altra novità sta nel mostrare gli scherzi interamente durante la loro preparazione e realizzazione prima della messa in atto. Il programma cambia radicalmente rispetto alle passate edizioni: non presenta scherzi in studio o ballerini, ma solamente il pubblico seduto attorno a Paolo Bonolis.

