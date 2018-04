Simone Poccia, il bono del Grande Fratello 2018/ Chi è lo sportivo che ha conquistato Barbara D'Urso

Simone Poccia, il bono del Grande Fratello 2018: chi è l'atleta della Federazione Italiana di Atletica Sportiva che ha conquistato la conduttrice Barbara D'Urso.

13 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Simone Poccia - Grande Fratello 2018

Il Grande Fratello 2018 ha il primo concorrente. Si tratta di Simone Poccia che, da ieri sera, insieme a Valerio e Filippo, ha dato il via alla nuova avventura entrando in quello che è stato ribattezzato il casale del Grande Fratello. Simone Poccia è uno dei tre “superboni” come li ha definiti Barbara D’Urso che resterà in quella che è una specie di fattoria fino a martedì 17 aprile quando comincerà ufficialmente la nuova edizione del reality. Bellissimo e con un fisico mozzafiato, Simone Poccia è molto seguito sui social dove è solito pubblicare foto in cui mostra i suoi muscoli. Su Instagram conta più di 6mila followers, ma il numero è destinato a salire a dismisura. Oltre al fisico statuario, Simone può contare su una faccia da bravo ragazzo che lo rende appetibile sia agli occhi delle ragazze più giovani che delle donne più mature. Ancora non si sa quale sarà il suo destino, ma i fans del reality che stanno perlustrando i social, dopo aver visto le sue foto, sperano di poter vedere nella casa più famosa d’Italia l’atleta.

SIMONE POCCIA, CHI E’ IL BONO DEL GRANDE FRATELLO 2018

Classe 1995, Simone Poccia è nato a Gaeta, ma vive a Formia. Ha la cittadinanza italiana e australiana in quanto il padre è nato a Perth. Dopo aver conseguito il diploma presso il liceo classico, ha deciso di seguire la sua passione per lo sport inscrivendosi alla facoltà di scienze motorie. Simone fa parte del gruppo sportivo della Federazione Italiana di Altetico Leggera. Ama molto anche il tennis ed è un tifoso di Novak Djokovic. Ama leggere, soprattutto gli scrittori americani e il cinema indipendente. Inoltre ha anche una passione per l’astronomia. Si definisce, inoltre, una persona timida e riservata. Dalle informazioni su Facebook, inoltre, sappiamo che Simone è single. Farà parte di uno dei tanti giovani in cerca d’amore di cui ha parlato Barbara D’Urso in una recente intervista? In attesa di scoprirlo, lo sportivo ha già conquistato il popolo del web.

