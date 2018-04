THE BLACKLIST 5/ Anticipazioni del 13 aprile 2018: la verità su Ian Garvey

The Blacklist 5, anticipazioni del 13 aprile 2018, su Fox Crime. Liz si ritrova faccia a faccia con il nonno, ignorando chi sia davvero. Garvey intanto è sulle sue tracce.

The Blacklist 5, in prima Tv assoluta su Fox Crime

THE BLACKLIST 5, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella seconda serata di oggi, venerdì 13 aprile 2018, Fox Crime trasmetterà un nuovo episodio di The Blacklist 5, in prima Tv assoluta. Sarà il 13°, dal titolo "La mano invisibile (N.63)". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana precedente: Red (James Spader) informa la task force dell'attacco di un piromane, pronto a provocare numerosi morti grazie agli incendi. Il blacklister informa Samar (Mozhan Marnò), ormai diventata la sua pedina all'interno della task force, ma l'ex cecchino mette in dubbio il consiglio di Red. Ovvero chiedere l'aiuto di Earl Fagen (ex piromane) per catturarne un altro, il Cuoco. Sull'ultima scena del crimine, Fagen trova però una scritta invisibile ad occhio umano che conferma l'intento criminale del piromane: dei pentacoli e scritte che fanno supporre ad un culto satanico. Intanto, Liz si unisce a Red per svelare un enigma tecnologico ed entrano in contrasto quando si scopre che il suo esperto ha solo 15 anni, Tadashi Ito (Alex Shimizu). Il ragazzino però ha bisogno da più tempo del previsto e Liz ne approfitta per chiedere ancora una volta a Red spiegazioni sui suoi tanti segreti. Aram (Amir Arison) invece risale ad un'auto noleggio grazie ad un mezzo visto da una testimone in una delle scene del crimine. Samar e Ressler (Diego Klattenhoff) riescono così a risalire al covo del Cuoco, che però riesce a fuggire. Un evento fortuito provoca poi un incendio che rischia di confinare Ressler in un anello di fuoco, ma l'agente riesce a fuggire appena in tempo da una finestra. Gran parte delle prove vengono distrutte, ma le scritte lette sul posto permettono alla task force di ipotizzare che il Cuoco sia in realtà furioso verso se stesso. Grazie a Fagen, i due agenti riescono però a ricostruire la ricevuta di una ferramenta in cui il Cuoco si è servito giorni prima. La videosorveglianza fornisce quindi alla task force l'identità del piromane, che si rivela essere un prete. Intanto, il Cuoco fa la conoscenza della giovane Claire Homan (Jenna Williams) in un bar, che chiede di poterla confessare per via del tradimento fatto al fidanzato. Intanto, Tadashi scopre che l'occhio di Navarro è dotato di un localizzatore che sta trasmettendo la loro posizione. Convinta da Red, Liz decide di lasciare il posto grazie ad un'uscita sul retro: evita così per pochi istanti di ritrovarsi faccia a faccia con Garvey (Jonny Coyne). Sotto le pressioni di Dembe (Hisham Tawfiq), Red decide invece di dire una mezza verità a Liz riguardo ad un oggetto dissotterrato da Mr Kaplan e collegato alla morte di Tom. Grazie ad un prete del suo stesso ordine, la task force scopre che il Cuoco è l'ex sacerdote Tommy Wattles (Michael Rogers) e che brucia le donne per via della lussuria che lo ha spinto ad essere estromesso dalla sua Chiesa. Bloccato mentre è in fuga, Wattles decide alla fine di incendiarsi da solo. In seguito, Red scopre dove si trova il rifugio degli uomini che hanno preso l'occhio, ma si ritrova solo di fronte ad uno stanzino vuoto.

ANTICIPAZIONI DEL 13 APRILE 2018, EPISODIO 13 "LA MANO INVISIBILE (N°63)"

Red e Liz si lanciano in strada per ritrovare l'occhio bionico di Navarro. Dovranno confrontarsi tuttavia con un virus letale che induce nelle persone una forte pedita di denti. Nel frattempo, Singleton rivela di seguire Liz su ordine di Ian Garvey, che fa parte inoltre degli US Marshals. Un'ipotesi che era già stata affrontata in precedenza dalla task force è appunto che Garvey potesse far parte delle forze dell'ordine, dato che era riuscito ad accedere alla famosa lista di criminali con enorme facilità. Rivedremo inoltre Dom, il nonno di Liz, e scopriremo che la protagonista non conosce la sua vera identità. Liz infatti è risalita a lui seguendo la pista su Tom, che prima del suo delitto si è messo in contatto con l'ex spia russa per identificare i resti contenuti nella valigetta. Emergerà però uno strano progetto che riguarda la creazione di super soldati dotati di migliorie genetiche, un particolare collegato al passato di Dom e forse a quelle ossa disseppellite da Mr Kaplan.

