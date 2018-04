THE VOICE OF ITALY 2018, i team/ Pagelle ultime Blind Auditions: i 12 talenti scelti da ogni coach

I team di The Voice of Italy 2018, pagelle dell'ultima Blind Audition. Chi avrà scelto la voce giusta per il programma di Rai Due? 12 aprile 2018

13 aprile 2018 - agg. 13 aprile 2018, 8.23 Fabiola Granier

the voice 2018

Con le ultime Blind Auditions di The Voice of Italy 2018 andate in onda ieri sera su Rai 2, le quattro squadre di ogni coach possono dirsi completate. Ognuno di loro ha scelto 12 talenti, tra i quali dovrà essere selezionato il vincitore di questa edizione. Ma andiamo nel dettaglio e scopriamo tutti i componenti dei quattro team, ai quali si sono aggiunti anche gli ultimi ragazzi selezionati ieri sera. Tra di essi i Team Cristina Scabbia, Al Bano, Francesco Renga e J-Ax possono annoverare su talenti che già hanno conquistato il pubblico da casa mentre altri appaiono decisamente meno interessanti a detta dei fan del programma sui social network. I commenti presenti nel profilo Facebook ufficiale del talent confermano come già il pubblico abbia le sue preferenze: "io voto per il metal , quindi per Cristina, ma un occhio di riguardo al team di J-Ax perchè ci sta Angelica Paola Ibba che adoro!!!" , "Il team di Cristina mi pare superiore. Comunque ognuno avrà i suoi assi da giocare", " Che mediocrità quest'anno......saranno tre o quattro quelli che si salvano". [Agg. di Dorigo Annalisa]

LE ULTIME SCELTE

Chi riuscirà per primo a chiudere la propria squadra a The Voice of Italy? Chi riuscirà ad avere nel team il nuovo vincitore? La prima concorrente è Deborah, una neo-diplomata che adesso vuole dedicarsi alla musica. Tutti e quattro i giudici ci sono girati all'ascolto della canzone da parte di Daborah e ora tocca a lei decidere. Lei alla fine sceglie J-ax che sale a 10 talenti. Secondo concorrente: Annalisa, che sceglie proprio una canzone di Annalisa. L'unico a girarsi è Renga, che quindi diventa di diritto il suo coach! Il prossimo concorrente, Roberto, ha 16 anni e sorprende cantando River, sia nella parte cantata che in quella rappata da Eminem. Il ragazzo sceglie J-Ax. Per Andrea non si gira nessuno, mentre per Asia c'è Cristina Scabbia. La pugliese Angela conquista il cuore di un altro pugliese, Al bano. Commovente sorpresa per Mirco, un ragazzo calabrese che vive a Bergamo e riabbraccia suo padre prima dell'esibizione. Tutti e quattro i giudici si girano, lui sceglie Renga che chiude il suo team. Nessun giudice sceglie di girarsi, prima di trovare davvero il concorrente giusto. Michele, con la sua chitarra, colpisce i giudici e alla fine sceglie Al Bano. Finalmente J-Ax chiude il suo team con Ferdinando. Alla fine Cristina riesce a chiudere con Marco.

LE PAGELLE DELLA PUNTATA

In questa puntata di The Voice ci sono stati alti e bassi, momenti più e meno belli e coinvolgenti per il pubblico. Tra i momenti più strani sicuramente la prima esibizione di Deborah: nonostante la performance della ragazza non sia stata eccellente - ce ne sono state molte di più brave anche in altre puntate e sicuramente in altre edizioni del programma - la ragazza è riuscita a far girare tutti e quattro i giudici! Voto 10 a Roberto, un ragazzo giovanissimo di 16 anni che sorprende tutti cantando River, sia nella parte cantata che in quella rappata da Eminem. Asia ha cantato molto bene, ma poteva dare di più. Non altissima la performance di Mirco, che comunque fa girare tutti e quattro i giudici. Che stecche per Gisella! La cantante 51 enne che si vantava di aver fatto tournèe con tanti cantanti famosi, ha invece sbagliato tutta la canzone. Tra gli elementi da valorizzare sicuramente la simpatia - anche se non è al centro dell'attenzione del programma - di Costantino Della Gherardesca.

TEAM: LE SCELTE DELL'ULTIMA BLIND AUDITION

Come si sono composti i team con gli ultimi arrivati? Facciamo un po' di chiarezza sui risultati di questa puntata: Deborah è entrata nella squadra di J-AX, mentre Annalisa ha conquistato solo Francesco Renga cantando proprio una canzone di... Annalisa! Si continua con un giovanissimo Roberto, di 16 anni, che sceglie J-Ax. Cristina si prende la grintosa Asia. La pugliese Angela conquista il cuore di un altro pugliese, Al bano. Renga è il primo a chiudere il suo team con l'arrivo di Mirco. Michele, con la sua chitarra e la canzone "Vento di Passione" riesce a conquistare Al Bano che così chiude il suo team. Ferdinando è l'ultimo componente per il team Del-Ax di J-Ax. Cristina chiude i suoi 12 con Marco.

THE VOICE SUI SOCIAL

The Voice è un programma molto amato sul web: tantissimi, infatti, sono gli utenti della rete che seguono il programma di Rai due live anche su Twitter, instagram e Facebook. La bravura e la freschezza di un personaggio social come il conduttore Costantino della Gherardesca aiutano sicuramente a rendere il programma più giovane, creativo e dinamico. Ecco alcuni tweet divertenti della puntata: "Ho l’ansia per Cristina. È come quando tutti a tavola hanno finito e tu sei ancora a metà del piatto e non sai se rovinarti la cena mangiando di fretta o godertela e fottertene. #tvoi", "Al Bano che non vuole parlare della sua situazione sentimentale E POI A #TVOI "GUARDATE ROMINA, LEI È LA MIA RAGAZZA IDEALE". (Fabiola Granier)

I TEAM: TUTTI I CONCORRENTI SCELTI DAI GIUDICI

Team Al Bano: Michele Mirenna, Angela Semerano, Raimondo Cataldo, D’Alise, Stefania Calandra, Francesco Bovino, Aurelio Fierro, Maryam Tancredi, Cinzia Carreri, Virginia Dioletta, Simona Marcelli, Selenia Stoppa.

Team Cristina Scabbia: Marco Priotti, Asia Cresci, Mara Sottocornola, Claudia Illari, Sabrina Rocco, Ylenia Aquilone, Andrea Butturini, Alessio Parisi, Graziana Campanella, Elisabetta Eneh, Antonio Marino, Alessandra Machella.

Team J Ax: Roberto Tornabene, Deborah Xhako, Ferdinando Biondi Vega, Uramawashi, Rosy Castello, Antonio Licari, Kimberly Madriaga, Beatrice Pezzini, Andrea Tramacere, Riccardo Giacomini, Angelica Ibba, Angelica Peroni

Team Francesco Renga: Mirco Pio Coniglio, Annalisa Perlini, Virginia Mellino, Laura Ciriaco, Giovanni Saccà, Daniele Gentile, Alberto Lionetti, Mirko Carnevali, Marica Fortugno, Asia Sagripanti, Antonello Carozza, Michelangelo Falcone.

