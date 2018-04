Uomini e Donne/ Gemma Galgani, zero pretendenti: la dama ripensa a Giorgio Manetti? (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Non ci sono nuovi pretendenti in studio per Gemma Galgani. La dama ripensa e si "ributta" su Giorgio Manetti?

13 aprile 2018 Anna Montesano

Gemma Galgani e Giorgio Manetti

Non è un periodo fortunato, per quanto riguarda l'amore, per Gemma Galgani. La dama del Trono Over di Uomini e Donne ha chiuso con Giocondo e con Pino e, ancora prima, con Giorgio Manetti. E proprio nell'ultima puntata del trono Over, Gianni Sperti ha notato come questa primavera non le fosse propizia, visto che "Non ci sono spasimanti per te". In effetti, a differenza degli ultimi mesi che hanno visto susseguirsi in studio molti cavalieri pronti a conoscerla, in queste settimane non ci sono pretendenti che hanno chiamato per lei. Gemma la prende con l'ironia che la contraddistingue, anche quando a punzecchiarla su questo è Tina Cipollari. Ma è questo che ha portato ancora Gianni a sospettare che la Galgani possa "rituffarsi" con Giorgio, anche dopo gli ultimi forti scontri avuti in studio.

Giorgio Manetti manterrà il suo proposito?

Giorgio Manetti, al contrario di Gemma Galgani, non frena le sue conoscenze che, invece, vanno avanti con regolarità. Ultima dama che ha apprezzato la sua compagnia è Alessandra, una (ovviamente) bionda signora che ha avuto per lui soltanto complimenti. E Gemma, proprio in occasione del confronto della dama con Giorgio, è tornata a punzecchiare l'ex, che non ha dato particolare corda alla cosa. D'altronde, Manetti l'ha chiarito in una recente intervista a Uomini e Donne Magazine che la loro storia non avrà altre possibilità. “Tra noi poteva rimanere l’amicizia e il rispetto. Per Gemma tutto si è trasformato in un cruccio eterno. Non si può continuare così. - ha ammesso Giorgio, per poi concludere - Per me è una storia più che finita. Io per natura non riesco a portare rancore. La rabbia accorcia la vita. Per me lei è il passato”.

© Riproduzione Riservata.