Uomini e Donne, Marco Firpo ha gravi problemi di salute/ L'ex di Gemma Galgani operato d'urgenza al cuore

Uomini e Donne, Marco Firpo ha gravi problemi di salut: l'ex di Gemma Galgani operato d'urgenza a cuore aperto. Le ultime notizie sul Cavaliere del Trono Over

13 aprile 2018 Silvana Palazzo

Nelle ultime puntate del Trono Over di Uomini e Donne è sparito Marco Firpo, il “Cavaliere” ex fidanzato di Gemma Galgani. La sua assenza non è stata notata solo dai suoi fan, ma anche dai tanto telespettatori, che si sono subito chiesti che cosa gli fosse accaduto. Il biondo ligure ha abbandonato la trasmissione di Maria De Filippi? No, però ha dei problemi di salute seri. L’indiscrezione è stata rivelata da Diva e Donna nell’ultimo numero in edicola. Marco è stato sottoposto recentemente a un nuovo e delicato intervento al cuore. Si tratta della seconda operazione, dopo quella dello scorso luglio quando ancora frequentava la “Dama” di Torino. Proprio Gemma in quel periodo gli era stata accanto vivendo con lui, nella sua casa a Framura. «Marco è stato operato con urgenza, per questo ha lasciato la trasmissione», ha raccontato un amico alla rivista, il quale ha spiegato che è stato operato il giorno stesso in cui si è presentato in ospedale.

«Ha subito un’operazione a cuore aperto, durata dieci ore». A parlare è un amico di Marco Firpo del Trono Over di Uomini e Donne. Per questo nelle ultime settimane non si è visto nello studio di Maria De Filippi. I fan preoccupati hanno cominciato a chiedersi se gli fosse successo qualcosa. La risposta è arrivata da un amico, il quale ha raccontato che si sentiva sempre stanco, debole, aveva la febbre. Per questo è andato in ospedale, ma dopo le analisi e i controlli i medici hanno deciso di operarlo al cuore. «Marco si è spaventato molto ma ora è fuori pericolo, anche se è tenuto costantemente sotto controllo medico», ha aggiunto questo amico ai microfoni della rivista Diva e Donna. Ora Marco dovrà sottoporsi ad una lunga riabilitazione in una clinica privata sopra il borgo di Camogli. Poi potrà pensare ad un ritorno a Uomini e Donne, visto che non ha smesso di cercare la donna della sua vita.

