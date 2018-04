Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Over, Sossio e Ursula: Chiara stupisce tutti! (13 aprile)

Uomini e Donne, oggi 13 aprile il onda la terza parte del Trono Over. Sossio Aruta e Ursula: la conoscenza continua, ma Chiara sorprende tutti con una rivelazione

13 aprile 2018 Anna Montesano

Sossio Aruta, Trono over

La settimana di Uomini e Donne si conclude, come di consueto, con la terza ed ultima parte del trono Over. Dopo la querelle tra Tomas e Donatella, il nuovo confronto/scontro tra Ida e Riccardo e le novità sulla conoscenza tra Giorgio Manetti e Alessandra, oggi prende il centro dello studio un altro cavaliere molto discusso: Sossio Aruta. Se nelle precedenti puntate del Trono Over è stato più volte chiamato in ballo per il suo coinvolgimento nella storia tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, oggi è lui il protagonista. Sossio torna al centro dello studio perchè continua la sua conoscenza con Ursula. La bionda dama, che la scorsa settimana è finita al centro delle polemiche, ha deciso di continuare a frequentare il cavaliere e con lui ha trascorso ben 4 giorni!

Chiara pronta a frequentare di nuovo Sossio?

Sossio Aruta e Ursula hanno passato alcuni giorni insieme e non sono mancati momenti romantici e di intimità, anche dopo lo "scandalo" della scorsa settimana, quando si è scoperto che il cavaliere aveva avuto rapporti intimi sia con lei che con Chiara a distanza di poco. Questa rivelazione non ha fermato Ursula che, una volta messa "da parte" Chiara, ha potuto tornare a corteggiare da sola Sossio. Ma oggi arriva una brutta notizia per la dama: Chiara torna a parlare di quanto accaduto e svela di aver riflettuto e di voler tornare a frequentare Sossio! Rivelazione che lascia tutti senza parole e in primis i due opinionisti, Gianni Sperti e Tina Cipollari, che hanno per la ragazza parole non proprio lusinghiere. Come andrà a finire?

