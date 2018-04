Uomini e Donne/ Sara Affi Fella, smacco a Lorenzo: "Luigi è la scelta e c'è la prova" (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Sara Affi Fella sceglierò Luigi Mastroianni? Un indizio parla chiaro ma la tronista dichiara di essere confusa...

13 aprile 2018 Anna Montesano

Sara Affi Fella, Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni

Lacrime e grande confusione per Sara Affi Fella, ormai sempre più vicina alla scelta. Per la tronista di Uomini e Donne, l'ultima registrazione non è stata affatto semplice. Due strade ben distinte e completamente diverse quelle che le si stagliano di fronte: da una parte c'è Lorenzo Riccardi, col suo carattere imprevedibile, che spesso ha fatto 'disperare' Sara con i suoi comportamenti egocentrici e altalenanti e che, dopo il bacio da lei dato a Luigi, ha dichiarato che "Non farò più nulla per te, non sono ipocrita". Dall'altra parte c'è Luigi Mastroianni, un ragazzo invece molto più pacato che sa dare a Sara le sicurezze che cerca e l'amore di cui ha bisogno. Ed è lei stessa ad ammetterlo e dichiararlo nel corso della nuova registrazione. Ma cosa manca allora affinché sia quest'ultimo la scelta?

SARA E LUIGI "AL LIVELLO PIU' ALTO?"

D'altronde qualcuno porta a galla un dettaglio importante: "Sara aveva detto che dare un secondo bacio avrebbe significato che il livello si stava alzando, e non era come per il primo, ma aveva un'importanza maggiore.. darlo adesso significa che, Sara si sta molto avvicinando a Luigi e che potrebbe essere lui la sua scelta!". Osservazione, quella di questa telespettatrice di Uomini e Donne, più che giusta e che porterebbe il pubblico a credere che possa essere quindi Luigi la sua scelta. Eppure la corsa al cuore di Sara è ancora da finire: Lorenzo non è fuori dai giochi e ne è prova la grande confusione di Sara, che potrebbe anche significare che se prima era certa di scegliere il Riccardi, ora, dopo il secondo bacio dato a Luigi, le cose sono notevolmente cambiate.

© Riproduzione Riservata.