Valerio Logrieco concorrente al Grande Fratello 2018/ Chi è il modello alla corte di Barbara D'Urso

Valerio Logrieco concorrente al Grande Fratello 2018: ecco chi è il modello e attore, già visto a Ciao Darwin, sbarcato alla corte di Barbara D'Urso.

13 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Valerio Logrieco

Segni particolari: bellissimo. Valerio Logrieco non passa inosservato al punto da essere stato scelto per abitare il Casale del Grande Fratello 2018 insieme a Simone Poccia e a Filippo. Fisico statuario, muscoli ben evidenti e sguardo da bello e impossibile, Valerio Logrieco rappresenta la bellezza italiana in tutto il suo splendore. Valerio è stato definito da Barbara D’Urso come uno dei tre “superboni” destinati a far girare la testa al pubblico femminile. Il concorrente ha 30 anni, arriva dalla Puglia e alla bellezza unisce anche la cultura. Nonostante lavori da anni nel mondo della moda, infatti, è laureato in scienze politiche. La sua passione, però, resta il mondo dello spettacolo e da anni cerca di realizzare il suo sogno. Il Grande Fratello 2018 è l’occasione giusta per conquistare popolarità e dimostrare di non essere solo bello, ma di avere anche talento. Nel casale, insieme agli altri superboni, Valerio vivrà come un contadino sulla scia di quanto accadeva a La Fattoria e di Un, due, tre, stalla, altro reality condotto dalla D’Urso.

VALERIO LOGRIECO CONCORRENTE AL GRANDE FRATELLO 2018: DALLE SFILATE ALLA TELEVISIONE

Valerio Logrieco arriva dalla Puglia, precisamente da Bitonto. Nel 2011 è stato eletto Mister Provincia di Bari ed ha sfilato e posato per le campagne pubblicitarie di alcune importanti case di moda italiane come Dolce & Gabbana e Carlo Pignatelli. Ha partecipato, nel 2016, ad una puntata di Ciao Darwin sfilando in intimo in rappresentanza della squadra degli italiani e ha recitato nella fiction di canale 5 Furore 2, trasmessa su canale 5. Valerio ha vissuto per un periodo a Londra ed ora è pronto a vivere una nuova avventura sperando di dare una spinta alla sua carriera. “Ora è tempo per un nuovo progetto di vita", ha scritto su Instagram. La sua avventura è cominciata ieri sera. Riuscirà a varcare la famosa porta rossa della casa di Cinecittà?

