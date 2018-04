Will Ferrell in ospedale/ Incidente stradale per l'attore, come sta? Tutti i dettagli

Incidente stradale per il noto attore Will Ferrell. Trasportato in ospedale, si trovava in un Suv con altre due persone al momento dell'impatto. Ecco come sta

13 aprile 2018 Anna Montesano

Will Ferrell

L'attore Will Ferrell sarebbe stato portato all'ospedale dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale. La notizia è stata riportata dal portale TMZ. Ferrell, 50 anni, stava guidando un SUV che si è capovolto durante un incidente tra due auto nella notte di giovedì in California. Secondo quanto riportato sempre dal portale, l'auto stava percorrendo una superstrada della Orange County nella tarda serata di giovedì, quando è stata colpita da un'altra automobile. Ferrell era uno dei tre passeggeri in macchina ed è stato coinvolto nell'incidente. Tutti e tre i passeggeri sono stati portati all'ospedale. Le conseguenze che lo scontro ha avuto sul noto attore rimangono al momento sconosciute, tuttavia Farrell è stato visto mentre parlava al cellulare proprio prima di venir caricato su un'ambulanza.

Una carriera iniziata a Saturday Night Live

Situazione che ha rassicurato tutti sullo stato di salute dell'attore, Ferrell stava tornando da un evento in cui è apparso come il suo personaggio Anchorman Ron Burgundy. Ricordiamo che il suo successo negli Stati Uniti inizia con la partecipazione al Saturday Night Live, di cui diventa una colonna portante e si consolida nel tempo con la partecipazione ad un gran numero di film campioni di incassi negli Stati Uniti. Nel 2016 torna a interpretare il perfido stilista Mugatu in Zoolander 2 al fianco di Ben Stiller e Owen Wilson. Ferrell è sposato dal 2000 con l'attrice Viveca Paulin; i due hanno tre figli: Magnus, Mattias e Axel. Si attendono ora sviluppi sull'incidente, anche se le indiscrezioni fanno capire che non si tratta di nulla di particolarmente grave.

