AKASH KUMAR E VEERA KINNUNEN/ Scontro Carolyn Smith-Selvaggia Lucarelli! (Ballando con le Stelle 2018)

Akash Kumar e Veera Kinnunen: scontro all'arma bianca tra Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli sulla prova della coppia. Come finirà questa sera? (Ballando con le stelle 2018)

Ha scatenato un vero e proprio putiferio la performance di Akash Kumar e Veera Kinnunen nell'ultima puntata di Ballando con le stelle 2018. Non che i due ballerini abbiano fatto chissà cosa in pista, ma si sa che quando c'è la volontà di andare allo scontro ogni scusa è buona per litigare. L'esempio calza a pennello per Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli, ma prima di raccontare quello che è successo descriviamo l'esibizione di Akash e Veera. I due hanno portato in scena una rumba sulle note di Hurt: una melodia molto toccante dunque, alla quale la coppia ha tentato di aggiungere un'alta carica di pathos. E proprio sul livello interpretativo ha fatto molto affidamento Akash se è vero che invece dal punto di vista tecnico, come ha avuto modo di sottolineare Ivan Zazzaroni, le imperfezioni non sono mancate.

I VOTI DEI GIUDICI

Bisogna dire che la prova di Akash Kumar e Veera Kinnunen nell'ultima puntata del programma di Milly Carlucci su Rai Uno non ha ottenuto consenso unanime. I giudici, al contrario, si sono divisi non solo nel commento tecnico della loro prestazione ma pure quando è arrivato il momento di mostrare i voti sulle palette. Partiamo dalla fine, ovvero dal risultato: un 35 certamente migliorabile, che dovrà spingere Akash Kumar e Veera Kinnunen a cercare di fare di più già a partire da questa settimana. Adesso passiamo al dettaglio dei voti: la paletta con il giudizio più bassa è stata quella di Selvaggia Lucarelli, che alla coppia non ha assegnato neanche la sufficienza, voto 5. Un 7 per parte per Ivan Zazzazoni e Fabio Canino, mentre Guillermo Mariotto per una volta è stato benevolo e si è associato al "partito" di Carolyn Smith premiando l'impegno della coppia con un 8.

LO SCONTRO SMITH-LUCARELLI

Come detto l'esibizione di Akash Kumar e Veera Kinnunen ha provocato un forte scontro tra Carolyn Smith e Veera Kinnunen. La prima, dall'alto delle sue conoscenze tecniche, ha lodato la maestra per la scelta di portare in pista il vero ballo, senza nascondersi dietro l'interpretazione come invece avveniva fino a qualche tempo fa. Dello stesso parere non era evidentemente Selvaggia Lucarelli, che ha sottolineato come il movimento di Akash durante il ballo fosse quasi sempre scattoso e per niente fluido. Una critica, quella della giornalista de Il Fatto Quotidiano, che ha fatto montare l'ira della Smith, decisa a rimarcare come la Lucarelli non disponga delle competenze tecniche necessarie a valutare una prova di ballo sotto quel punto di vista. Alla fine a sedare gli animi - pensate un po' - c'ha pensato la criminologa Roberta Bruzzone. Nella puntata di oggi Akash Kumar e Veera Kinnunen saranno al centro di un nuovo scontro? Clicca qui per vedere la loro ultima esibizione!

