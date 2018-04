ALESSIA MANCINI / Signorini: "Un uomo famoso mi ha scritto un sms infuocato contro di lei" (Isola dei famosi)

Alessia Mancini, eliminata da L'Isola dei famosi, continua ad essere oggetto di critiche da parte di un personaggio famoso. Ecco le parole di Alfonso Signorini.

14 aprile 2018 Annalisa Dorigo

Alessia Mancini, Isola dei famosi

Alessia Mancini è l'ultima concorrente eliminata da L'Isola dei famosi 2018. Lo scorso lunedì ha perso lo scontro al televoto con Jonathan Kashanian e ha deciso di non restare tra i naufraghi sospesi, optando per l'immediato ritorno a casa. Una decisione dettata dal desiderio di riabbracciare i suoi cari, dai quali è rimasta lontana per tre mesi ma poco apprezzata dal popolo del web, che si è affezionato al personaggio più combattivo di questa edizione. A non convincere non è solo la sua scelta di andarsene ma anche la modalità con la quale l'eliminazione è avvenuta. Della questione ne ha parlato anche Alfonso Signorini, nella sua ultima puntata di Casa Signorini nella quale ha parlato delle lungaggini della diretta: "Come mai nella scorsa puntata un televoto così lungo? Forse per mettere in cattiva luce Alessia Mancini e salvare il soldato Jonathan? Il castello della Mancini è crollato ma anche Jonathan è stato assurdo quando si è paragonato ad Anna Frank!"

Alessia Mancini e il sms infuocato di un suo ex

La puntata di Casa Signorini si è concentrata su Alessia Mancini anche per quanto riguarda un'altra questione. Sembra infatti che Alfonso Signorini sia stato raggiunto da un sms davvero molto pungente, scritto da un uomo del passato dell'ex naufraga. "C'è un uomo molto famoso che mi ha scritto un sms infuocato contro Alessia Mancini. È pieno di parolacce e scrive di essere contento che lei sia uscita perchè da lui voleva solo il suo osso! Si tratta di un uomo molto bello e in tempi passati si parlò di una liason fra lui e Alessia Mancini!". Il nome dell'accusatore ovviamente non è stato fatto dal direttore di Chi, ma già si è scatenata sul web la curiosità dei fan, convinti che il personaggio famoso chiamato in causa sia niente meno che Stefano Bettarini, che qualche anno fa avrebbe avuto un flirt proprio con la Letterina. Anche nelle sue pagelle, infatti, non ha rinunciato ad essere particolarmente severo nei suoi confronti.

