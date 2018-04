Alessandra Amoroso/ Incantata da Irama (Amici serale 2018)

Alessandra Amoroso fa parte della giuria esterna di Amici di Maria De Filippi. La cantante salentina ha apprezzato molto l'esibizione di Irama della Squadra Bianca.

14 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Alessandra Amoroso (Instagram)

La cantante Alessandra Amoroso, lo scorso 7 aprile, ha partecipato alla prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. L'artista salentina fa parte dei membri della giuria esterna, e in quanto tale deve giudicare le esibizioni dei ragazzi delle squadre Blu e Bianca. All'inizio della puntata, l’interprete si è divertita parecchio durante lo sketch comico di Geppy Cucciari. In seguito Alessandra ha assistito alla sfida tra Irama contro Matteo. Quest'ultimo ha interpretato la famosa canzone “Il mare calmo della sera” e la Amoroso ha giudicato la prova del ragazzo entusiasmante ed emozionante. Successivamente la cantante salentina ha applaudito la ballerina Valentina, che ha ballato un tango difficile, confrontandosi con Anbeta Toromani. A proposito di questa performance, Alessandra ha esaltato il coraggio di Valentina, sostenendo che il paragone fatto dalla Celentano con la professionista Anbeta fosse assurdo.

Complimenti ai ballerini

Alessandra Amoroso ha valorizzato anche la ballerina Lauren, che si è esibita in una difficile prova in cui doveva passare da uno stile ad un altro in poco tempo. Nella prova Vodafone, il cantante Zic ha interpretato “Ancora” di Eduardo De Crescenzo. La Amoroso ha dichiarato che il cantante della squadra Bianca è stato molto bravo e che le ha trasmesso parecchie emozioni. Poi, l'artista salentina si è complimentata con Emma della squadra Bianca, che ha cantato il brano “No Roots” di Alice Merton. Per la Amoroso la performance è stata perfetta e ha fatto divertire tutto il pubblico in studio. Alessandra ha anche apprezzato il carisma del cantante Biondo, della squadra Blu, che ha interpretato la canzone “Dejavu”. La cantante ha ammirato i ballerini Luca e Bryanm, che si sono sfidati i in una prova di improvvisazione sulle note del famoso brano “Judas” di Lady Gaga.

Sandrina conquistata da Irama

Nell'ultima sfida della prima puntata di Amici, Alessandra Amoroso poi si è complimentata con Irama della squadra Bianca, che ha interpretato la canzone “E penso a te”. L'artista salentina infatti ha affermato che Irama può non essere un cantante perfetto, ma ha il pregio di personalizzare molto quello che interpreta e di farlo ogni volta suo. Infine, Alessandra Amoroso è stata molto contenta che a vincere la prima puntata di “Amici 17” sia stato il cantante salentino Matteo, che a suo dire ha cantato benissimo il brano di Barry White “You are My first, My Last, My Everything”. Sandrina, come la chiamano i suoi fan, si è dimostrata un giudice imparziale che ha conquisto il pubblico anche in questa nuova veste.

