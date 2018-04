Alessia Mancini direttore di studio/ il tenero messaggio di Flavio Montrucchio (Isola dei Famosi 2018)

14 aprile 2018 Fabiola Iuliano

Alessia Mancini

Alessia Marcuzzi questa sera aprirà le porte dell'Isola dei Famosi 2018 ad Alessia Mancini, ultima eliminata dal reality dopo un accesissimo scontro al tele voto con Jonathan Kashanian. La concorrente, fra le più forti di questa edizione, per tanto tempo è stata fra i probabili finalisti del format a causa del suo carattere fermo e deciso, ma la sua determinazione ha scatenato numerosi malumori fra gli altri naufraghi, che nel corso della loro avventura honduregna l'hanno accusata di aver creato un gruppetto che man mano avrebbe fatto fuori i concorrenti meno graditi. Alessia Mancini, che dopo aver scoperto il verdetto sfavorevole del televoto ha scelto di non partecipare al ballottaggio con le "concorrenti sospese", nell'appuntamento finale in onda questa sera avrà la possibilità di spiegare i motivi della sua scelta, una decisione che l'ha allontanata dalla possibilità di far parte della rosa dei finalisti e dalla tanto agognata vittoria finale.

IL MESSAGGIO DI FLAVIO MONTRUCCHIO

Protagonista delle dinamiche più accese sull'isola dei Famosi 2018, Alessia Mancini questa sera raggiungerà il salotto del reality per parlare della sua avventura in Honduras. In vista dell'attesissima finale, infatti, l'ex letterina avrà la possibilità di ripercorrere i suoi momenti più intensi a Cayos Cochinos, dalla lettera commossa di suo padre, alle parole riservate a sua madre fino all'abbraccio con Flavio Montrucchio, che qualche settimana fa è volato in Honduras per riabbracciarla nel corso di una romantica sorpresa. L'ex gieffino, che negli ultimi mesi ha spesso lasciato sui social delle dolci dediche alla sua consorte, ha approfittato del compleanno della piccola Mya per condividere l'ennesimo messaggio d'amore: "Tanti auguri piccola Mya - si legge su Instagram - buon compleanno e lunedì avrai il regalo che aspetti da tanto!". Alessia Mancini, infatti, potrà riabbracciare i suoi cari soltanto questa sera, quando farà il suo ingresso nello studio dell'Isola dei Famosi 2018 per l'intervista di rito.

