Alessia Marcuzzi, cannagate Isola dei Famosi 2018/ "Mi assumo tutte le responsabilità, però..." (Verissimo)

Alessia Marcuzzi, a un passo dall'ultima puntata de L'Isola dei famosi, racconta il suo percorso ad ostacoli tra polemiche e canna-gate nel nuovo appuntamento di Verissimo.

14 aprile 2018 Annalisa Dorigo

Alessia Marcuzzi e Silvia Toffanin a Verissimo

A un passo dalla finale dell'Isola dei Famosi 2018, Alessia Marcuzzi si racconterà a Verissimo ripercorrendo le sue ultime settimane al timone del reality: "Sono stati mesi belli, a volte complicati, ma alla fine il successo del pubblico che ci ha seguito mi ha sempre dato conforto", rivelerà infatti la conduttrice, che dirà la sua sul canna-gate e sul suo modio di affrontare le voci sullo scandalo: "Mi sarebbe dispiaciuto il fatto che in qualche modo l’argomento canna-gate potesse offuscare tutto il programma. Si parlava talmente tanto di questa cosa che mi dispiaceva non poter dare spazio alle storie e alle emozioni dei concorrenti". Nelle sue parole, anche il ricordo del periodo più complicato, quando, a causa del chiacchiericcio, era sempre al centro delle diverse polemiche:vrr. Io sono la faccia del programma, mi assumo tutte le responsabilità, però - ammetterà la Marcuzzi - non sono né l’autrice né la produttrice. Mi fido e mi voglio fidare di quello che mi dicono i miei autori e la mia produzione con cui lavoro da tanto tempo. Noi non abbiamo mai avuto le prove". (Agg. di Fabiola Iuliano)

LA CONDUTTRICEA UN PASSO DALA FINALISSIMA

Alessia Marcuzzi condurrà questa sera la finalissima de L'Isola dei famosi 2018 al fianco degli opinionisti Mara Venier e Daniele Bossari. Potrebbe trattarsi della sua ultima volta alla guida del reality show di Canale 5 che in futuro potrebbe tornare su Rai 2, il canale dal quale tutto è partito. Dopo le polemiche scatenate soprattutto dal canna-gate, gestito in maniera non sempre apprezzata dal pubblico da casa, la Marcuzzi potrebbe comunque essere sostituita da un'altra illustre collega. Tante le critiche mosse su di lei in questa edizione: dagli errori commessi durante le dirette, alla difesa fin troppo evidente nei confronti di Francesco Monte. La sua reazione alle parole di Eva Henger, accusata dalla conduttrice di essere 'bugiarda' hanno scatenato un gran polverone nei social che difficilmente potranno concedere in futuro una seconda possibilità alla Alessia nazionale. Tanto più che negli ultimi giorni, la tesi di Eva Henger è stata confermata anche da Franco Terlizzi.

ALESSIA MARCUZZI SBUGIARDATA DA FRANCO TERLIZZI

Sebbene gli ascolti de L'Isola dei famosi 2018 siano stati costanti durante i lunghi tre mesi di programmazione, quello di Alessia Marcuzzi è stato un vero percorso ad ostacoli. La conduttrice ha dovuto fare i conti con sospetti e segreti, cercando di svicolare dalle accuse, ma finendo spesso per fomentare le polemiche. La mancata presa di posizione nei confronti del canna-gate hanno scontentato i telespettatori e la situazione è persino peggiorata qualche giorno fa quando Franco Terlizzi è stato intervistato da Valerio Staffelli di Striscia la notizia. In tale circostanza l'ex pugile ha confermato la versione di Eva Henger, precisando che la produzione Magnolia aveva fatto notare a lui e agli altri naufraghi che l'uso di droga sarebbe stato fatto prima dello sbarco nell'isola (ovvero nell'ormai famosa villa). Si tratta delle stesse parole che Alessia Marcuzzi aveva usato nelle puntate dedicate al canna-gate, a conferma di come la difesa a Monte sia stata preparata a tavolino. "Che sintonia", ha precisato Ficarra a Striscia la notizia, lanciando una nuova frecciatina alla conduttrice.

LA MANCATA PACE CON EVA HENGER

Alessia Marcuzzi è stata spesso sull'occhio del ciclone nei mesi della sua conduzione de L'Isola dei famosi 2018. Motivo di critiche, tra gli altri, il suo sfogo contro Eva Henger, da lei accusata di eccessivo vittimismo. Intervistata da Alfonso Sigrnorini a Casa Signorini, l'attrice ungherese ha spiegato che la Marcuzzi ha sempre evitato il confronto con lei, tanto da avere rifiutato il chiarimento con suo marito Massimiliano Caroletti durante la finale del reality show: "È vero, Massimiliano ha provato. Ma lei ha detto assolutamente no. Forse dopo l'isola". Parole che riconfermano come la pace sia ancora lontana tra le due indiscusse protagoniste femminili di questa tredicesima edizione del reality. Per ora, quindi, Alessia Marcuzzi sembra decisa a non riportare alla ribalta nella finalissima di oggi il canna-gate (del quale oramai non se ne parla da settimane nella diretta) né tanto meno altri temi caldi quali il corna-gate o le vere ragioni dell'abbandono di Franco Terlizzi, sul quale i telespettatori hanno ancora molti dubbi.

