Amici 17 Ed.2018/ Oggi, 14 aprile, non va in onda: le soap prendono il posto di Biondo e gli altri

Primo sabato senza Amici 17 che oggi, 14 aprile, non va in onda lasciando il posto alle soap Una Vita e Il Segreto per riempire il vuoto lasciato da Biondo e gli altri

14 aprile 2018 Hedda Hopper

Amici 17

Primo sabato senza Amici 17 che oggi, 14 aprile, non va in onda per lasciare il posto alle soap di Canale 5 e concentrare l'attenzione di tutti proprio sul serale che questa sera terrà compagnia a tutti con il secondo serale e tanti ospiti tra cui Francesco Totti, Gianni Morandi e Ghali. Il talent show di Maria De Filippi ha ufficialmente chiuso il suo ciclo del pomeridiano del sabato a fine marzo visto che la scorsa settimana abbiamo avuto modo di vedere i ragazzi alle prese con il loro percorso nella scuola in attesa del primo serale. Amici 17 saluta così la sua fascia pomeridiana al pomeriggio rimanendo in onda da lunedì al venerdì su Real Time alle 13.50 e poi alle 16.10 circa su Canale 5. Per vedere i ragazzi dal vivo l'unica possibilità rimarrà quella di seguire il serale nel prime time di Canale 5 al sabato sera.

LE SOAP AL POSTO DI AMICI 17

Ma cosa andrà in onda al posto di Amici 17? Al momento Canale 5 ha deciso di allungare la messa in onda di Una Vita che terrà compagnia al suo pubblico con una puntata maxi che durerà fino alle 15.00. Subito a seguire toccherà, invece, alla soap spagnola di punta della rete, Il Segreto. Il posto del sabato pomeriggio rimarrà come sempre a Verissimo e Silvia Toffanin fino al preserale. La programmazione dovrà rimanere tale per questo mese ma le novità sono dietro l'angolo con il ritorno in panchina delle soap e l'arrivo di qualche serie o vecchio film in replica, fino ad allora sarà un pomeriggio a tutto soap.

