Anna Dan/ Dietro le quinte di Amici 17 con Gianni Morandi: dal numero sbagliato all'amore social

Anna Dan è in viaggio con Gianni Morandi che oggi salirà sul palco di Amici 17. La loro storia d'amore è iniziata con un numero di telefono sbagliato e adesso...

14 aprile 2018 Hedda Hopper

Anna Dan e Gianni Morandi

Amici 17 torna in onda questa sera per il secondo serale e un ospite di tutto rispetto: Gianni Morandi. Il leader della prima parte di stagione di Canale 5 porterà con sé l'amata moglie, Anna Dan. Proprio nelle scorse ore i due sono stati avvistati insieme proprio in viaggio verso Roma per prendere parte oggi ad Amici 17. Sicuramente a salire sul palco sarà Gianni Morandi ma la grande donna che gli sta dietro ormai da anni sarà al suo fianco e si fermerà dietro le quinte. Siamo sicuri che proprio lei, "la fotografa ufficiale" di Gianni Morandi più tardi inonderà i social con selfie e foto dal palco del talent show ma quello che è certo è che entrambi sono ormai alcuni dei personaggi social più amati. La loro storia d'amore è diventato un vero e proprio simbolo per i fan ma non tutti sanno che proprio lei è riuscita a tenere all'amo il cantante prima di cedere non solo alle sua avances ma anche al suo primo invito.

LA LORO STORIA D'AMORE

Lo stesso Gianni Morandi, parlando della sua Anna in un'intervista a Verissimo, ha rivelato che in un primo momento proprio lei gli diede il numero di telefono sbagliato per tenerlo a bada: "Era una manager, ascoltava rock, non aveva intenzione di fidanzarsi, sposarsi e fare figli [...[ Ho cominciato a tampinarla un po' fino ad avere il numero ma la prima volta mi ha dato il telefono sbagliato e quindi sono andato a trovarla fino in ufficio". Il suo sorriso in quel momento lo ha conquistato e da allora non si sono più lasciati. E' a lei che Morandi deve la sua rinascita come uomo e come personaggio e per i due i social hanno saputo nuovamente rivoluzionare la loro storia rendendola social, divertente e moderna arrivando dritti al cuore anche dei più giovani. Cosa gli vedremo fare oggi?

