Annalisa/ "Il mondo prima di te" è disco d'Oro: "Il mio viaggio verso l'ignoto" (Verissimo)

Annalisa oggi pomeriggio sarà a Verissimo, dove incontrerà Silvia Toffanin per parlare del successo del suo singolo "Il mondo prima di te" e delle nuove date del suo tour.

14 aprile 2018 Fabiola Iuliano

Annalisa a Verissimo

Reduce dal successo sanremese, dove ha conquistato la terza posizione in classifica, Annalisa oggi pomeriggio raggiungerà il salotto di Verissimo per raccontarsi alla luce dei suoi successi più recenti. Ospite di Silvia Toffanin per un'intervista in esclusiva, l'ex allieva di Amici potrà ripercorrere i momenti più intensi della sua carriera, ma avrà inoltre la possibilità di rivivere i suoi esordi nel mondo della musica attraverso una serie di servizi realizzati ad hoc. L'artista, che qualche settimana fa ha conquistato il disco d'Oro per il brano sanremese "Il mondo prima di te", oggi pomeriggio presenterà i suoi prossimi progetti musicali, che a partire dal mese di maggio la vedranno impegnata nelle nuove tappe della sua tournée dopo il successo degli appuntamenti invernali. Fra le date più prossime del tour ci saranno quelle del 10 marzo all'Atlantico di Roma e del 14 marzo a Milano, quando la cantante avrà la possibilità di esibirsi e incontrare tutti i suoi fan all'Alcatraz.

ANNALISA, "IL MIO ALBUM È COME MARTE"

Il nuovo album, il trionfo a Sanremo e un singolo che continua a collezionare successi: Annalisa è fra i cantanti italiani più amati del panorama musicale attuale e oggi pomeriggio, per il consueto appuntamento con Verissimo, sarà ospite di Silvia Toffanin sulla rete ammiraglia di Mediaset. Di recente, la cantante ha concesso un'intervista a Radio Italia, dove ha parlato del suo album "Bye Bye" paragonandolo, nel corso di un gioco, a uno dei dei pianeti del sistema solare. Secondo Annalisa, in particolare, il suo nuovo disco "sarebbe Marte" e questo non solo perché è il pianeta che cita nella canzone "Un domani", ma anche perché "Marte è un pianeta misterioso, che ha sempre ispirato un sacco di artisti, di canzoni ed è un po' il simbolo di un viaggio verso l'ignoto". E proprio questi, infatti, sono temi molto cari alla cantante, che nei pezzi contenuti nel suo album parla soprattutto "di viaggio, di andare, di buttarsi verso l'ignoto".

