Ascolti tv 13 aprile/ Carlo Conti e La Corrida vincono, oggi tocca a Milly e Ballando contro Amici?

Gli ascolti del 13 aprile volgono a favore di Carlo Conti e de La Corrida che vincono la serata e portano a casa il triplo di Canale 5 e de Il Segreto. Ecco il dettaglio

14 aprile 2018 Hedda Hopper

Milly Carlucci

Boom de La Corrida. Questo è l'unico dato importante e degno di nota in merito agli ascolti tv del 13 aprile. Il vintage continua a funzionare e non solo per quel che riguarda le serie tv (ormai in balia dei revival) ma anche per l'intrattenimento in tv. In quest'ultimo scorcio di primavera le reti si preparano a darsi battaglia a colpi di programmi cult del passato e se da una parte, al venerdì, ci saranno Carlo Conti e La Corrida, dall'altra, su Canale 5, ci saranno Michelle Hunziker e Scommettiamo Che.... I due programmi andranno in onda a "reti invertite" ma se il risultato è quello che Carlo Conti ha portato a casa sicuramente lo scontro al vertice è assicurato (visto che entrambi dovrebbero andare al venerdì). La Corrida di Conti non solo riesce a convicere ma a stravincere sulla diretta corrente, la soap spagnola Il Segreto in onda su Canale 5 in versione XXL fino a mezzanotte. Niente è servito per fermare Conti che all’esordio de La Corrida ha conquistato 5.999.000 spettatori pari al 27.4% di share. Resta molto indietro, ma sempre più o meno stabile, 5 Il Segreto che conquista 1.981.000 spettatori pari al 10.4% di share.

DA CARLO CONTI A MILLY CARLUCCI, BALLANDO VINCERA' CONTRO AMICI?

Succederà lo stesso anche oggi, 14 aprile, con lo scontro tra Ballando con le Stelle 2018 e Amici 17? La scorsa settimana Milly Carlucci ha battuto Maria De Filippi in onda in diretta con la prima puntata del serale del suo talent show, ma questa sera le cose potrebbero andare diversamente. Rai1 ha vinto il prime time del venerdì ma questa sera, con Gabriel Garko ballerino per una notte, potrebbe soccombere contro Francesco Totti, Ghali e Gianni Morandi ospiti dall'altra parte insieme ai 6 commissari esterni e agli stessi ragazzi di questa edizione. Chi vincerà lo scontro tra Ballando e Amici? I risultati arriveranno solo domani mattina ma sicuramente le due signore del sabato sera non eviteranno colpi di scena e polemiche per vincere.

© Riproduzione Riservata.