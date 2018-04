BARBARA D'URSO/ "Con il Grande Fratello ci saranno tre D’Urso diverse!" (Verissimo)

Presto al timone della nuova edizione del Grande Fratello, Barbara D'Urso questa sera si racconta a Verissimo, dove annuncerà tutte le anticipazioni su cast, inquilini e...

14 aprile 2018 Fabiola Iuliano

Barbara D'Urso a Verissimo

Barbara D'Urso si fa in tre e dopo aver realizzato una stagione straordinaria con Domenica Live e Pomeriggio 5 si prepara a tornare sul piccolo Schermo con la nuova edizione del Grande Fratello. Di questo e di tanto altro la nota conduttrice parlerà oggi pomeriggio a Verissimo, dove sarà la protagonista di un'intervista relativizzata da Silvia Toffanin per parlare di tutte le ultime novità sulla nuova stagione del reality. Barbara D'Urso, raggiunta da Tv, sorrisi e canzoni, ha anticipato che a partire dalla prossima settimana "ci saranno tre d’Urso diverse: quella di 'Pomeriggio Cinque, quella di Domenica Live e quella del Grande Fratello", tre conduttrici distinte non solo nei contenuti, ma anche negli outfit. Saranno quindi mesi pieni di scadenze per la regina del pomeriggio di Canale 5, ma lei assicura che "da metà giugno a settembre i programmi andranno in ferie" e per questo si prenderà una pausa da tutti gli impegni che la vedono protagonista sul piccolo schermo.

DOPPIATRICE PER BENEFICENZA

Anche se con la sua presenza domina i palinsesti di Canale 5, Barbara D'Urso non vuole rinunciare all'effetto sorpresa e, in qualità di nuova conduttrice del Grande Fratello per l'edizione dedicata ai nip, sorprenderà il suo pubblico con un look degno di una diva: "Continuerò a non passare inosservata! Stiamo pensando ad acconciature, accessori e vestiti particolari: ve l’ho detto che sarà una terza d’Urso, diversa dalle altre", si legge su Tv sorrisi e canzoni, dove la conduttrice ha inoltre annunciato il ritorno della sua amatissima dottoressa Giò: "La sto leggendo in questi giorni, le riprese sono previste la prossima estate". Fra i prossimi impegni, anche un'esperienza nel doppiaggio del film Show Dogs, dove presta al voce "a una cagnolina tenerissima che dice 'Col cuore!'" a scopo di beneficenza: "il compenso di tutti noi doppiatori del film, da Amendola a Frassica, verrà devoluto per l’acquisto di croccanti per i canili".

