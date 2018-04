Ballando con le stelle 2018/ Diretta e ospiti: Gabriel Garko ballerino per una notte (14 Aprile)

Ballando con le stelle 2018 torna in onda oggi, sabato 14 aprile: quali coppia sarà eliminato? Gabriel Garko è il ballerino per una notte. Nuove polemiche in arrivo per Ciacci?

Ballando con le stelle

Sabato 14 aprile, alle 20.35 su Raiuno, si accendono nuovamente i riflettori su Ballando con le stelle 2018, il dance show che, ogni settimana, incolla milioni di telespettatori davanti ai teleschermi. La scorsa puntata, infatti, ha vinto la gara degli ascolti grazie anche alla presenza di Al Bano Carrisi e Romina Power che, come ballerini per una notte, hanno scatenato l’entusiasmo dei fans che non hanno mai smesso di credere nel loro ritorno di fiamma. Questa settimana, invece, a scendere sulla pista dell’Auditorium del Foro Italico della Rai sarà Gabriel Garko, uno degli attori più amati dal pubblico femminile e protagonista di tantissimi film e fiction di successo. A giudicare le esibizioni delle coppie in gara sarà la giuria formata da Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto e Fabio Canino capitanata dalla meravigliosa Carolyn Smith. A bordo campo, invece, ci saranno come sempre Sandro Mayer e Roberta Bruzzone.

IL CASO DI GIOVANNI CIACCI

La nuova puntata di Ballando con le stelle 2018 sarà sicuramente aperta dal caso di Giovanni Ciacci. L’esperto di costume di Detto fatto, nei giorni scorsi, sui social, ha pubblicato un messaggio con cui ha espresso il desiderio di lasciare il programma dopo il malore che lo aveva colpito e le critiche ricevute dopo il tango sensuale con Raimondo Todaro. “Voglio abbandonare Ballando con le Stelle perché c’è troppa pressione. Non me la sento di andare avanti, mi dispiace. Io non me la sento” – ha scritto in un primo post sui social Ciacci che ha poi aggiunto - “Niente è più difficile, e pertanto più prezioso, della capacità di decidere”, sono state le ultime parole scritte da Giovanni Ciacci sui social". Il nome di Giovanni Ciacci figura ancora tra i concorrenti di Ballando con le stelle 2018. Avrà deciso di restare?

BALLANDO CON LE STELLE 2018: LE COPPIE IN GARA

Dopo le eliminazioni di Don Diamont e Hanna Karttunnen, Stefania Rocca e Marcello Nuzio, Eleonora Giorgi e Samuel Peron, Cristina Ich e Luca Favilla che potranno tornare in gara tra qualche settimana con il ripescaggio a patto di dimostrare impegno e costanza, questa sera, a scendere in pista saranno: Akash Kumar e Veera Kinnunen; Massimiliano Morra e Sara Di Vaira; Nathalie Guetta e Simone Di Pasquale; Amedeo Minghi e Samanta Togni; Cesare Bocci e Alessandra Tripoli; Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina; Gessica Notaro e Stefano Oradei; Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro; Giaro Giarratana e Lucrezia Lando. Al termine della serata, un’altra coppia dovrà lasciare il programma. Chi sarà?

