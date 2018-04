Biondo/ Le critiche di Ermal Meta e il cambio di squadra (Amici Serale 2018)

Biondo è senza dubbio uno dei concorrenti più amati dal pubblico di Amici di Maria De Filippi. Al Serale il rapper divide i professori e la commissione esterna.

14 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Biondo

Biondo è stato uno dei protagonisti della prima puntata del serale di Amici 17, andata in onda sabato scorso. Fin dal suo ingresso nella scuola, il rapper ha riscosso un grande successo tra il pubblico, mentre i professori sono sempre stati divisi su di lui. Durante la prima puntata Biondo si è esibito più volte e ha ricevuto pareri molto contrastanti, sia dalla giuria interna formata dai professori della scuola che dalla giuria esterna. Se Simona Ventura e Marco Bocci sono rimasti piacevolmente colpiti dall’esibizione del rapper con il suo inedito “Dejavu”, Ermal Meta non ha usato mezzi termini per esprime il suo parere sul rapper: “La musica è un’altra cosa. La qualità più evidente che vedo di te è che sei biondo, è la cosa che mi arriva di te. Sei biondissimo. La musica è come un albero, la radice è la stessa, poi i rami vanno ognuno in una direzione, ma il tronco lo devi conoscere”. Le parole di Meta sono stato accolte con un applauso dal professore Carlo Di Francesco che non ha mai nascosto di non gradire il cantante: “Biondo scrive come mia nipote che ha cinque anni Non mi piace quello che scrive, credo non gli appartengano nemmeno le parole. Come rapper non ha delle metriche riconoscibili, sviluppate e affascinanti, è stonato e ha il timbro di uno che non ha mai cantato”.

Biondo cambia squadra

Oltre al favore del pubblico, Biondo può contare sull’appoggio di Rudy Zerbi, che durante tutto l'anno la sua approvazione verso il rapper: secondo il professore Biondo è un vero talento della musica rap e riesce a esprimere e recepire perfettamente la modernità del suo tempo. Dopo la prima puntata del serale di Amici 17 ci sono stati dei cambiamenti nelle due squadre. Daniele Rommelli ha chiesto e ottenuto di poter cambiare squadra per vivere l’esperienza del serale con la ballerina Lauren Celentano con la quale è nato un sentimento. Biondo ha ceduto il suo posto a Daniele è diventato un cantante della squadra bianca riunendosi, invece, con Emma Muscat, che ha accolto l’amico saltandogli al collo. I ragazzi della squadra blu si sono detti dispiaciuti dell’addio di Biondo, ma hanno accolto Daniele con un abbraccio.

