Biondo ed Emma Muscat stanno insieme?/ Amici 17, la coppia si riabbraccia: i fan vogliono un duetto!

Grazie alla richiesta di Daniele, Biondo ed Emma si sono finalmente ritrovati ad Amici 17. I due condividono la casetta dei bianchi da una settimana e adesso i fan aspettano un duetto

14 aprile 2018 Hedda Hopper

Biondo ed Emma Muscat

Un duetto in arrivo per Emma Muscat e Biondo? I fan lo sperano e la produzione potrebbe accontentarli per cercare di racimolare ascolti e vincere la sfida di sabato sera con Ballando con le stelle 2018. Maria De Filippi sa bene che il tiro dovrà essere ricalibrato in seguito all'accoglienza del pubblico e sperando che non ci sia il temuto calo fisiologico che spesso accompagna queste trasmissioni. Questi temi sono naturalmente rimsti lontani dalle casette e, soprattutto, dalle due coppie del programma. Grazie alla richiesta di Daniele di cambiare squadra per ricongiungersi con Lauren, Biondo ha avuto l'opportunità di raggiungere Emma tra i bianchi. I due si sono abbracciati commossi e felici per avere finalmente l'occasione di vivere questa esperienza fianco a fianco non solo in studio, visto che faranno parte della stessa squadra, ma anche in casetta.

LE CRITICHE DI PAOLA TURCI

Sabato scorso Biondo è finito sotto accusa da parte di Carlo di Francesco e il giudice esterno Ermal Meta. A quanto pare i due "non capiscono il suo viaggio" e l'unico che continua ad appoggiare il rapper è stato Rudy Zerbi. Per lui è importante avere Emma dalla sua parte e proprio al suo fianco ha affrontato anche i giudizi di Paola Turci. La cantante ha inviato un video ai ragazzi della squadra bianca. Proprio della bella cantante ha rivelato: "Emma ti ho visto interprete, ti ho visto bella sul palco, cominci ad essere abbastanza padrona di te stessa e anche nel duetto secondo me hai fatto il tuo basico e puoi fare molto di più. Stai più attenta al dosaggio nasale, sono sicura che puoi fare tanto e benissimo". Poi il suo giudizio si sposta su Biondo: "Solo il tuo nome mi fa sorridere, mi piacerebbe vederti sempre sul palco perché mi fai simpatia, sei divertente, brillante, un personaggio ma se mi chiedono di giudicarti come cantante sono in imbarazzo. Ancora non riesco a chiamarti cantante. Il cantante è uno intonato, uno che sa tenere la linea e non gli sfugge, se io chiudessi gli occhi e ti sentissi, riconoscerei la tua voce ma faccio fatica ad arrivare a dire wow che bello".

