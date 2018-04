Cesare Bocci e Alessandra Tripoli / Video, la sfida riparte dopo il flop (Ballando con le stelle)

Cesare Bocci e Alessandra Tripoli questa sera dovranno di mostrare di essere in grado di fare tesoro delle critiche, dopo il parere discorde della giuria (Ballando con le stelle)

14 aprile 2018

La gara di Cesare Bocci e Alessandra Tripoli a Ballando con le stelle riparte questa sera, quando i due noti ballerini, fra i più talentuosi dell'ultima edizione, dovranno dimostrare di meritare il successo che fino a oggi ha contraddistinto quasi tutte le loro esibizioni. L'ultima performance, un Samba sulle note di "Diavolo in me", non ha infatti conquistato il parere dei quattro giurati in sala, che hanno disposto per la coppia un punteggio ben lontano da quelli che in passato hanno visto Cesare Bocci nei posti più alti della classifica. Ma a cosa è dovuto questo calo di performance? Secondo Selvaggia Lucarelli, la colpa è da ricercare in quel qualcosa "un po' freddo" forse causato da Alessandra Tripoli, che con la sua straordinaria bravura, involontariamente mette in secondo piano il suo cavaliere: "spesso il ballerino fa molto perché colui che accompagna fa meno - ha notato l'irriverente giurata - nel caso di Bocci tu hai una sorta di diamante, forse dovresti fare meno e farci vedere un po' più lui". I due concorrenti accoglieranno il suo consiglio? Qui il filmato con la loro esibizione.

LE CRITICHE DI GUILLERMO MARIOTTO

Di fronte alla nuova esibizione di Cesare Bocci e Alessandra Tripoli, il parere della giuria si è diviso e per il concorrente, dopo il successo sulla pista di Ballando con le stelle 2018, sono arrivate le prime critiche. Fra le opinioni più accanite quelle di Guillermo Mariotto, che per la prima volta ha rivelato di non aver apprezzato l'esibizione: "Era un po' famolo strano, a me non ha convinto del tutto, però riconosco l'energia". A complimentarsi con il concorrente, e con il suo innato talento per la danza, la madrina della giuria Carolyn Smith, che valutando l'esibizione con un 8, ha rivelato di trovare in Cesare Bocci qualcosa fino a oggi mai vista a Ballando: "quando hai iniziato a fare il samba eri molto energetico, la cosa che mi stupisce, e sei l'unico maschio che ho visto nei miei 10 anni di ballando, è che tu sai veramente guidare come si deve, che è una cosa che non succede, ci vogliono anni per farlo". Dopo il lieve flop della puntata di sabato scorso, Cesare Bocci e Alessandra Tripoli dovranno quindi dimostrare di riuscire a fare meglio, tornando in vetta a quella classifica che fino a oggi ha donato loro grandi soddisfazioni.

