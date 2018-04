DARKMAN/ Su Iris il film con Liam Neeson e Frances McDormand (oggi, 14 aprile 2018)

Darkman, il film in onda su Iris oggi, sabato 14 aprile 2018. Nel cast: Liam Neeson, Frances McDormand, Colin Friels e Larry Drake, alla regia Sam Raimi. La trama del film nel dettaglio.

14 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film horror in seconda serata su Iris

LIAM NEESON NEL CAST

Il film Darkman va in onda su Iris oggi, sabato 14 aprile 2018, alle ore 23.40. Una pellicola di genere horror che vede la straordinaria interpretazione di Liam Neeson. La pellicola è stata diretta nel 1990 da Sam Raimi, regista e produttore d'oltre oceano, famoso per aver curato la regia di numerosi film horror oltre che colossal come Spiderm e Spiderman 2. Tra i suoi più grandi successi spicca fra tutti La casa. Il cast di attori principali che affianca Liam Neeson in Darkman è composto da Frances McDormand, Colin Friels e Larry Drake. Nel film appare anche Ted Raimi, fratello minore del regista e attore televisivo e cinematografico reso celebre negli anni 90 dal personaggio di Corilo nella serie televisiva Xena principessa guerriera, serie prodotta dallo stesso Sam Raimi. Ma vediamo in breve la trama del film nel dettaglio.

DARKMAN, LA TRAMA DEL FILM

Il protagonista della storia è Peyton Westlake, scienziato e ricercatore di una potente azienda farmaceutica americana. L'uomo sta per mettere a punto uno straordinario tessuto sintetico in grado di alleviare le sofferenze di chi ha subito ferite da ustioni. Nel frattempo la compagna del professore Peyton, scopre che un noto imprenditore edile Louis Strack è in combutta con un noto malavitoso di Los Angeles, Durant. Quest'ultimo, prima che Peyton possa concludere i suoi esperimenti, irrompe nel laboratorio del professore dando fuoco all'uomo e facendo esplodere l'intero stabile. L'uomo riesce a sopravvivere e viene portato in una clinica dove verrà sottoposto ad una speciale tecnica chirurgica per impedirgli di provare dolore. Tuttavia l'esperimento lo destabilizza psicologicamente e Peyton fugge via, per raggiungere il suo vecchio laboratorio e applicare il tessuto da lui ideato sulla sua pelle, per ricostruire il suo corpo completamente sfigurato dagli uomini di Durant. Solo in questo modo riuscirà a portare a termine la sua vendetta.

