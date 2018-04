Daniele e Lauren stanno insieme?/ Il Ballerino cambia squadra di Amici 17 per raggiungerla: vero amore o strat

Daniele ha chiesto di cambiare squadra e ha potuto riabbracciare la sua Lauren, adesso i due affronteranno insieme il serale di Amici 17, saranno uniti contro Alessandra Celentano?

14 aprile 2018 Hedda Hopper

Daniele Rommelli

I fan li vedono già mano nella mano cavalcare verso gli Usa alla ricerca di una compagnia in cui potranno lavorare insieme ma, intanto, Lauren e Daniele dovranno affrontare il secondo serale di Amici 17. I due questa volta non lo faranno da soli visto che, proprio grazie alla richiesta del ballerino in lacrime, già tra domenica e lunedì è riuscito ad averla vinta e cambiare squadra. Daniele ha riabbracciato la sua Lauren ma anche gli amati compagni che lo aspettavano dall'altra parte e che gli hanno dato il benvenuto. La ballerina è finalmente felice ma quando il fidanzato è arrivato solo e disperato soprattutto dopo l'uscita di scena di Filippo, primo eliminato del serale di Amici 17, ha confermato che sono stati giorni difficili e che lo stesso serale è stato complicato, colpa di chi? Sicuramente vedere il proprio fidanzato dall'altra parte e non poter condividere con lui questi momenti è stato complicato ma i due ballerini hanno un "nemico" comune, Alessandra Celentano.

UNITI CONTRO ALESSANDRA CELENTANO?

Proprio la temuta mestra è stata colpevole dello stop che ha tenuto Daniele seduto in zona eliminazione senza potersi esibire e sempre lei è finita sotto accusa per il trattamento riservato a Lauren. La ballerina è stata additata e ritenuta "grassa e sovrappeso" dalla maestra che non la ritiene pronta a fare questo mestiere proprio per via del suo fisico. I due potrebbero finalmente farsi forza a vicenza con la speranza che Daniele non venga nuovamente fermato dopo la prima fase senza la possibilità di esibirsi nella seconda fase soprattutto alla luce del fatto che nella sua squadra gli altri ballerini sono proprio Bryan e Lauren. I due sembrano essere umili e pronti a lavorare duro e, seppur uniti, non hanno avuto modo di parlare della maestra Celentano, lo faranno in diretta sabato sera?

