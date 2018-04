Elena Morali/ Avances a Marco Ferri? Attacca Amaurys e... (Verissimo)

Elena Morali, ex naufraga dell'Isola dei Famosi 2018, oggi pomeriggio si racconterà a Verissimo, dove avrà la possibilità di smentire o confermare tutti i rumors sulle presunte avance a...

14 aprile 2018 Fabiola Iuliano

Elena Morali e Scintilla

Verissimo oggi pomeriggio aprirà le porte a Elena Morali, fra gli ultimi ad aver lasciato l'Honduras e protagonista, sull'isola e non solo, di una serie di rumors piuttosto piccanti. La naufraga, fidanzatissima con il comico Gianluca Fubelli (in arte Scintilla), nel corso della sua permanenza nel reality ha fatto discutere per il suo legame con Simone Barbato, ma i pettegolezzi hanno avuto la meglio con il ritorno in Italia di Cecilia Capriotti, che nel corso delle sue ospitate televisive ha annunciato che una naufraga sentimentalmente impegnata avrebbe fatto delle avances a Marco Ferri. Oltre al suo, fra i nomi in lizza vi è anche quello della sua inseparabile amica Rosa Perrotta, ma, a confermare l'estraneità di quest'ultima, sono state le recenti dichiarazioni di Karina Cascella, che avrebbe intuito da un botta e risposta sui social il coinvolgimento dell'ex Pupa in questa vicenda: "Ho notato che Cecilia si è chiarita sui social con il fidanzato di Rosa Perrotta. Quindi se ha tranquillizzato lui, vuol dire che la naufraga che voleva avere un'avventura con Marco potrebbe essere Elena Morali", ha ammesso l'opinionista a Pomeriggio 5. Fra poche ore si attende quindi la replica dell'ex naufraga, che nel programma di Silvia Toffanin parlerà dei recenti rumors, del suo legame con Scintilla e delle nozze ormai imminenti che suggelleranno il loro amore.

L'EX PUPA SI SCAGLIA CONTRO AMAURYS

Anche se la sua avventura in Honduras si è conclusa ormai da qualche settimana, Elena Morali non rinuncia a dire la sua sui concorrenti dell'Isola dei Famosi 2018 e, in vista della sua ospitata a Verissimo, ne ha approfittato per sparare a zero su chi, a suo parere, non meriterebbe un posto in finale. Attraverso il suo profilo Instagram, l'ex Pupa ha preso di mira in particolare Amaurys, reo di avere un carattere troppo istintivo e poco adatto alle dinamiche del reality: "Ha litigato con Jonathan e, puntualmente, il giorno dopo cosa ha fatto? Gli ha chiesto scusa. Quindi andiamo avanti sempre con questa cosa che attacca tutti, li tratta di m*** e poi chiede scusa!", ma nel suo mirino c'è anche Bianca Atzei, che dal suo punto di vista, dopo i suoi trascorsi sull'Isola, non meriterebbe di accedere alle fasi conclusive dello show: "al di là di quello che dicono qui, ma vi sembra normale che Bianca è in finale?", si chiede infatti l'ex Pupa sulle storie di Instagram. I commenti al vetriolo di Elena Morali saranno al centro della pagina che oggi pomeriggio Verissimo dedicherà all'Isola dei Famosi?

