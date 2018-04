Eliminati Amici 17 serale 2018/ Seconda puntata: Einar e Biondo hanno deluso i professori, sono a rischio?

Einar e Biondo hanno deluso i professori di Amici 17 ma non il pubblico che continua a tenerli in alto nella classifica di gradimento, sarà Lauren a rischiare l'eliminazione?

14 aprile 2018 Hedda Hopper

Lauren Celentano, Amici 17

Il secondo serale di Amici 17 potrebbe riservarci importanti sorprese sin dalla fine della prima fase. Siamo sicuri che Biondo ed Einar siano ancora i favoriti alla vittoria di questa edizione ma proprio i due cantanti sono finiti sotto accusa in settimana per via delle loro esibizioni poco convicenti di sabato scorso. In effetti tutti i ragazzi arrivati alla fase serale non sono riusciti a dare al serale quel tocco in più che lo ha reso diverso da un normale pomeridiano e anche chi era destinato a brillare non lo ha fatto. Il pubblico ha scelto proprio Einar e Biondo tra i migliori della serata e hanno permesso loro di approdare al terzo palco, all'ultima fase, ma questo non ha fatto altro che peggiorare le cose, almeno secondo i professori. Rudy Zerbi pensa che Einar non sia venuto fuori come avrebbe voluto e che è molto deluso dal suo essere sul palco e dal suo modo di cantare accusandolo di essere stato come un bambino impaurito. Altra cosa per Biondo che trova ancora il parere favorevole di Zerbi ma non quello di Paola Turci che continua a definirlo un personaggio ma non un cantante.

LAUREN E SEPHORA A RISCHIO ELIMINAZIONE?

Siamo sicuri che i due non saranno a rischio eliminazione nel serale di oggi visto che il pubblico li ha sempre piazzati tra i preferiti e, ancora una volta, potrebbero essere i ballerini a rischiare di più. Con il passaggio di Daniele nei blu, Luca e Valentina potrebbero riuscire a scamparla ma lo stesso non si può dire per i ballerini dell'altra squadra. Daniele, Sephora, Bryan e Lauren, sicuramente uno tra loro dovrà fermarsi e questa volta potrebbe essere l'americana a finire in panchina e a rischio eliminazione insieme alla squadra che verrà sconfitta. Dall'altra parte anche Sephora, dopo quello che è successo sabato scorso, potrebbe avere un altro no da Garrison e finire in alto lontano dal palco, la Celentano permetterà questo un'altra volta? Anche se non saranno i professori a fermarla la ballerina potrebbe rischiare il parere sfavorevole del pubblico.

© Riproduzione Riservata.