Eva Robin's/ “La tv ti esalta, ma ti fa perdere il contatto con la realtà” (Sabato Italiano)

Eva Robin's a Sabato Italiano: l'attrice ospite di Eleonora Daniele. “La tv ti esalta, ma ti fa perdere il contatto con la realtà”, aveva dichiarato tempo fa

14 aprile 2018 Silvana Palazzo

Eva Robin's

Eva Robin's a Sabato Italiano: simbolo di trasgressione, è ospite oggi del programma di Eleonora Daniele. La cantante e attrice in passato ha fatto molto discutere: insorsero le associazioni cattoliche che ritenevano il suo essere transgender inappropriato perché qualche suo programma rientrava nella fascia di libero accesso anche ai bambini. Le polemiche non ebbero seguito perché Boncompagni ribadì la sua scelta di volere la Robin's e di volerle dare fiducia. Negli ultimi anni è sparita dalla tv, ma ha lavorato in teatro: «Il mio agente mi aveva proposto la candidatura per l’Isola dei Famosi. Ma ho rifiutato. Gli ho risposto: “Mi ci vedi a litigare per una vongola? Non ho più l’età per farlo”. Stessa cosa per il Grande Fratello Vip. Non lo farei», dichiarò in un'intervista a tvzoom. Per Eva Robin's tutte le forme di comunicazione sono belle, ma non mancano le controindicazioni: «La tv ti esalta ma ti fa perdere il contatto col reale. Il cinema è un’ebbrezza a singhiozzo: lavori, poi trascorri settimane in attesa della telefonata successiva. Il teatro è faticoso. Guadagni poco, ma ti tiene coi piedi per terra».

EVA ROBIN'S A SABATO ITALIANO: LA CARRIERA

Chi è Eva Robin's? All'anagrafe è Roberto Maurizio Coatti, ma fin dal suo esordio ha deciso di appartenere al genere femminile. Negli anni '80 è salita alla ribalta con lo pseudonimo di Cassandra, ma poi ha scelto Eva in riferimento al personaggio femminile del fumetto Diabolik, visto che suoi amici dicevano che somigliasse a lei. Sulla sua ambiguità sessuale Eva Robin's ha fondato la sua carriera artistica. Alla fine degli anni '70 approdò nel mondo dello spettacolo in qualità di corista durante una tournée di Amanda Lear. In quegli anni incise il singolo “Disco phanter”, mentre nel 2002 incise un altro singolo, “La rosa”. Il debutto in tv è avvenuto nel 1987 con la trasmissione “Lupo solitario”. Tre anni dopo Gianni Boncompagni le affidò il programma “Primadonna”. Ma Eva Robin's non si è limitata solo alla televisione, visto che ha lavorato anche per il cinema con registi importanti, come Maurizio Nichetti, Simona Izzo e Dario Argento, e per il teatro.

