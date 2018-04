FABRI FIBRA/ il "rapper più odiato d’Italia" che si schiera contro il bullismo (Saturday Night Live)

Fabri Fibra sarà uno degli ospiti di questa sera del Saturday Night Live, condotto da Claudio Bisio. Gli ultimi grandi successi del rapper e le date del nuovo tour.

14 aprile 2018 Bruno Zampetti

Fabri Fibra (Instagram)

Dopo averlo visto ospite di Maria De Filippi ad Amici 17, Fabri Fibra sarà questa sera uno dei protagonisti del Saturday Night Live, il nuovo programma condotto da Claudio Bisio su Tv8. Un'occasione perfetta per parlare dei suoi recenti successi musicali, in primis il singolo tormentone Stavo pensando a te, ma anche di confrontarsi con qualche divertente gang con il padrone di casa. Fabrizio Tarducci, questo è il suo nome all'anagrafe, nella sua carriera ha venduto oltre un milione di copie certificate guadagnando per tali meriti numerosi dischi d'oro, di platino e multiplatino. Inoltre ha vinto diversi riconoscimenti inclusi tre Wind Music Awards, un TRB Awards, la competizione di freestyle Mortal Kombat del 2001 e diverse nominations per altri premi quali gli MTV Awards, gli MTV Europe Music Awards e i World Music Awards. Il suo ultimo album intitolato 'Fenomeno' è uscito il 7 aprile 2017 e ha potuto vantare sulla collaborazione illustre con Thegiornalisti, Roberto Saviano e Laïoung.

IL PROSSIMO TOUR

Sulla scia del successo dell'album Fenomeno, dal quale sono state estratte le grandi hit del 2017 Pamplona e Stavo Pensando a te, Fabri Fibra ha deciso anche di realizzare un nuovo tour nel quale toccherà città come Roma, Lignano Sabbiadoro e Cremona. 'Le vacanze tour' (è questo il nome dato per definire il progetto estivo) avrà ufficialmente inizio all'Isola del Castello di Legnano (Mi) il 30 giugno e successivamente si sposterà il 9 luglio in Piazza della Loggia – Brescia, il 13 luglio al Stornara Rap Festival – Stornara (FG), il 16 luglio in Piazza Duomo – Cremona, il 17 luglio al Flowers Festival – Collegno (TO), il 21 luglio al Molo Brin – Olbia, il 26 luglio all'evento Rock in Roma –Roma e per finire il 28 luglio all' Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro (UD). Altre date per il momento non sono state note ma potrebbero essere aggiunte nel corso delle prossime settimane.

LA LOTTA CONTRO IL BULLISMO

Balzato alle cronache per essere il "rapper più odiato d’Italia", come lui stesso raccontava in un'intervista dell'amico Tommaso Paradiso, Fabri Fibra si è recentemente dedicato ad una campagna contro il bullismo. Lui e Jack La Furia sono, infatti, intervenuti nel video della canzone intitolata Barracuda, il singolo che segna il grande ritorno in musica dei Boomdabash. Tale brano racconta la storia di un ragazzo che deve fare i conti con un gruppo di bulli, ma che impara a confrontarsi con loro continuando a lottare. Il ritornello riporta infatti le seguenti parole: "Nuoto veloce come un barracuda… in questo mare di squali paura nessuna… io pesce piccolo tu barracuda". Come spiegano gli stessi autori, "In un mondo che non ha pace - spiegano gli autori - Il testo esalta inoltre il successo di tutte quelle persone che con coraggio sono riuscite a riprendere in mano la loro esistenza, lottando per la propria libertà, valore assoluto e inalienabile di ciascun individuo che nessuno può permettersi di negare".

