Fabrizio Frizzi: quella promessa prima di morire e il retroscena sulle lacrime di Milly Carlucci a Ballando. Le ultime notizie sul conduttore morto il 26 marzo scorso

14 aprile 2018 Silvana Palazzo

La ferita per la morte di Fabrizio Frizzi non si è ancora rimarginata nel mondo dello spettacolo. In queste settimane diversi colleghi e amici hanno mostrato vicinanza alla sua famiglia, in particolare alla moglie Carlotta Mantovan e alla figlia Stella di 5 anni. Chi ha sofferto per la scomparsa del conduttore è anche Valeria Favorito, la ragazza malata di leucemia che ha ricevuto da Frizzi il midollo per tornare nuovamente a vivere. Lei, che era presente ai funerali nella chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo, ora racconta com'era speciale il rapporto che aveva instaurato col conduttore. «Era diventato un fratello maggiore, è stato come perdere un pezzo di famiglia». Poco prima della morte lo stesso Frizzi le aveva fatto una promessa: avrebbe voluto partecipare alle sue nozze. La Favorito infatti si sposerà a breve e aveva chiesto al conduttore di farle da testimone. Il malore, la malattia e la morte hanno spazzato via il sogno di vederlo al suo fianco all'altare, ma lei è certa che quel giorno Frizzi ci sarà comunque, a guardarla da lassù.

FABRIZIO FRIZZI, IL DOLORE DI CARLO CONTI E MILLY CARLUCCI

Anche Carlo Conti e Milly Carlucci continuano a piangere la morte di Fabrizio Frizzi. Sono tornati in tv, ma sarebbero entrambi provati. Il retroscena è stato svelato da Ivan Zazzaroni a Oggi: il giornalista ha raccontato di aver visto la conduttrice soffrire e piangere dietro le quinte di Ballando con le Stelle. E lo stesso Conti ha confessato a Chi di essere davvero lacerato: «Quando è un dolore è così grande, non ci sono parole. Vado col pilota automatico». Il conduttore è partito col botto nella prima puntata della Corrida su Rai, quindi può già esultare per i primi dati di ascolto, ma è felice a metà. Il pensiero va sempre all'amico Fabrizio: anche la sua nuova trasmissione si è aperta con l'implicito ricordo di Frizzi, che Conti ha più volte ricordato nelle diverse interviste che ha rilasciato pochi giorni prima della messa in onda. Lo fanno in realtà anche i telespettatori, secondo cui il conduttore Rai sarebbe stato «perfetto per quella trasmissione».

