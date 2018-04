Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina/ L'infortunio condizionerà l'esibizione? (Ballando con le stelle)

Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina si sono piazzati al terzultimo posto nella penultima puntata di Ballando con le stelle. Riusciranno questa sera ed evitare l'eliminazione?

Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina sono stati una delle coppia meno votate della scorsa puntata di Ballando con le stelle 2018, compromettendo il loro futuro nel programma condotto da Milly Carlucci. Il surfista ha avuto un inizio promettente, esibendosi singolarmente in un boogie - woogie che ha ottenuto il parere positivo della giuria, in primis della presidentessa Carolyn Smith. Ciò nonostante, non gli è stato assegnato nessun tesoretto, mancanza che ha causato la loro terzultima posizione nella classifica finale. Va precisato, infatti, che il punteggio che i giurati hanno assegnato a questa coppia non è stato affatto tra i peggiori della serata: la loro samba, sulla base della canzone di Jovanotti "L'ombelico del mondo" è stata apprezzata da quasi tutti. Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli hanno attribuito loro un 7, ben 8 per Carolyn Smith mentre il più severo è stato Guillermo Mariotto che si è fermato ad un 5.

FRANCISCO PORCELLA E ANASTASIA KUZMINA PRONTI AL RISCATTO

Nella scorsa puntata di Ballando con le stelle 2018, Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina hanno rischiato l'eliminazione. La coppia si è fermata al terzultimo posto anche se il giudizio della giuria è stato tutto sommato benevolo. I loro 34 punti sono stati peggiori solo della premiatissima coppia Gessica Notaro e Stefano Oradei e delle sorprese del giorno costituite da Giovanni Ciacci e Raimundo Todaro, Nathalie Guetta e Simone Di Pasquale, Giaro Giarratana e Lucrezia Lando. Un risultato approvato ampiamente anche dai tanti followers del surfista, che sostengono lui e Anastasia Kuzmina in questa avventura tanto diversa dallo stile di vita del giornalista sportivo. Lui e la maestra di ballo dovranno quindi dare il meglio di sé per evitare di incappare in una sgradevole eliminazione, ora che il numero delle coppie in gara si accorcia settimana dopo settimana. Dopo l'eliminazione di Cristina Ich, sarà proprio Francisco in pericolo?

STORIA D'AMORE IN VISTA?

Tra Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina c'è del tenero? È quanto continuano a chiedersi i telespettatori di Ballando con le stelle che hanno notato la grande affinità tra i due ballerini fin dalla loro prima esibizione. Non sarebbe certo la prima volta che una coppia nata nel talent show vip ha poi cominciato una lunga storia d'amore, come confermato dallo stesso Paolo Belli che qualche giorno fa ha alimentato tale possibilità. In una recente intervista al settimanale Diva e donna, il surfista si era proclamato single e aveva parlato della recente fine di una lunga storia sentimentale: "Voglio girare il mondo e godere di tutti i posti che hanno le onde più belle e grandi. Sono sempre alla ricerca della mareggiata perfetta. Ora sono tornato single dopo un anno di relazione con una bellissima ragazza sarda (...) Sono uno che non si ferma mai, voglio sempre sperimentare. Mi diverto se cambio spesso".

