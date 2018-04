GIARO GIARRATANA E LUCREZIA LANDO/ Video, classici ma moderni: però Zazzaroni...(Ballando con le stelle 2018)

Giaro Giarratana e Lucrezia Lando: la coppia continua a mietere consensi sul palco e fuori. I giudici non possono fare a meno di sottolineare la loro unicità. (Ballando con le stelle 2018)

Una prestazione convincente, dalla prima all'ultima nota di Viva la Vida, il celebre brano dei Coldplay che Giaro Giarratana e Lucrezia Lando hanno interpretato nell'ultima puntata di Ballando con le stelle 2018 in maniera quasi impeccabile. Forse una leggera sbavatura proprio nel finale ad opera della ventenne ballerina professionista, a conferma che quando in pista scendono questi due c'è da stare attenti ai dettagli per notare delle imperfezioni. Nel complesso il tango portato in scena nel sabato sera di Rai Uno che verrà ricordato per l'ennesima reunion di Al Bano Carrisi e Romina Power è stato l'emblema di una coppia che promette scintille. Uniti come fossero una sola entità, bravi a sprigionare una carica di sensualità dall'inizio alla fine della prova: Giaro Giarratana e Lucrezia Lando sono promossi a pieni voti.

GIARO GIARRETANA E LUCREZIA LANDO: I VOTI DEI GIUDICI

E che la prestazione di Giaro Giarratana e Lucrezia Lando nell'ultima puntata di Ballando con le stelle 2018 sia stata pienamente soddisfacente non lo diciamo noi soltanto. No, la conferma arriva dai voti dei giudici che di settimana in settimana vedono sfilare davanti ai loro occhi i ballerini del porgramma di Milly Carlucci. Alla fine, va detto, sono stati più importanti gli elogi a parole dei diversi giurati che non i voti mostrati con le palette ma il punteggio complessivo di 41 non può che essere catalogato come un bel risultato dalla coppia Giaro Giarratana e Lucrezia Lando. Nello specifico il voto più alto, un 10 tondo tondo, è arrivato da Guillermo Mariotto, seguito dal 9 di Carolyn Smith, dagli 8 di Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli e infine dal 6 di Ivan Zazzaroni, l'unico a non essere pienamente convinto dalla coppia.

IL PARERE DI ZAZZARONI

Sì, l'unico giurato che ancora non si sbilancia sulla coppia composta da Giaro Giarratana e Lucrezia Lando è proprio Ivan Zazzaroni. Carolyn Smith è arrivata a dire che grazie al loro modo di rendere moderni dei balli classici come il tango, molti ragazzi si stanno avvicinando alla danza. Il terribile Guillermo Mariotto ha aggiunto che la loro svolta è addirittura concettuale: si può riuscire a ballare un classico come il tango risultando moderni e non banali, questo il significato delle prestazioni di Giaro Giarratana e Lucrezia Lando. Anche Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli hanno confermato il loro punto di vista, con quest'ultima che ha premiato Giaro dicendo che è tutto ciò che Massimiliano Morra non riesce ad essere quando scende in pista. Cauto Zazzaroni, incapace di andare oltre un "la loro prestazione mi ha spiazzato" che si è poi tradotto in un misero 6. Giaro Giarratana e Lucrezia Lando riusciranno a convincere anche lui nelle prossime prove? Intanto cliccate qui se volete vedere il loro ultimo tango sulle note di Viva la Vida!

