Gessica Notaro e Stefano Oradei/ Dall'attacco ai legali di Tavares all'ottima danza (Ballando con le stelle)

Gessica Notaro e Stefano Oradei hanno ottenuto un ottimo punteggio nell'ultima puntata di Ballando con le stelle. Sono loro i favoriti per la vittoria finale?

14 aprile 2018

Gessica Notaro e Stefano Oradei hanno ottenuto ampi consensi anche nella puntata di Ballando con le stelle 2018 dello scorso sabato. Sono stati loro la coppia più votata dalla giuria composta da Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e Fabio Canino, che ha premiato la loro esibizione con ben 48 punti. Ad essi sono stati aggiunti 5 punti della prova speciale per un totale di 53 punti che hanno valso ai due ballerini il secondo posto nella classifica finale. Con un valzer sulle note di 'Così celeste' di Zucchero, la coppia ha ottenuti giudizi più che positivi con ben tre 10. Il punteggio massimo è stato dato loro da Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto mentre Ivan Zazzaroni e Fabio Canino si sono fermati (se così si può dire ad un 9). Gessica Notaro e Stefano Oradei si confermano come i grandi favoriti per la vittoria finale: riusciranno a dimostrarlo anche questa sera?

LA DICHIARAZIONE CONTRO GLI AVVOCATI DI TAVARES

Nella puntata di Ballando con le stelle dello scorso sabato, Gessica Notaro si è anche espressa in merito alle dichiarazioni fatte in settimana dagli avvocati di Eddy Tavares, l'uomo che l'ha sfregiata con l'acido il 10 gennaio 2017. I legali del suo ex fidanzato l'avevano rimproverata per l'eccessiva esposizione mediatica di questa vicenda e per i racconti troppo dettagliati da lei dati su un fatto al vaglio della Giustizia. Una richiesta che la miss romagnola non ha voluto ascoltare. Dopo la sua esibizione, infatti, la Notaro ha dichiarato: "Non continuate ad insistere perché più mi dite di tacere, più continuerò a parlare. Lo farò per me, per quelle donne che non ci sono più e che non possono raccontarlo e per quelle donne che sono chiuse in casa e non hanno la forza di reagire". Una dichiarazione che ha scatenato l'applauso della giuria e degli spettatori del pubblico presente in studio, oltre che l'approvazione del popolo del web.

IL SOSTEGNO DI MILLY CARLUCCI E CRISTINA ICH

Gessica Notaro e Stefano Oradei sono i grandi favoriti per la vittoria a Ballando con le stelle 2018. Ma la coppia non si è messa in evidenza solo per il talento nella danza. La miss romagnola continua ad essere portavoce di un messaggio da dare a tutte le donne che non hanno il coraggio di denunciare le violenze subite, mettendo in pericolo la loro stessa vita. Anche Milly Carlucci, dopo le nuove dichiarazioni della concorrente contro gli avvocati di Eddy Tavares, ha espresso il suo sostegno alla ballerina: "Noi siamo con Gessica", ha dichiarato accompagnata dalla standing ovation del pubblico, dall'applauso della giuria e dalla commozione dei concorrenti. Una ballerina, in particolare, ha confermato l'appoggio alla collega Gessica. Il "F**k off" di Cristina Ich, poi eliminata al termine della puntata, ai legali dell'ex fidanzato della Notaro non è sfuggito al pubblico e al popolo del web.

