Ghali/ Accompagnerà i ballerini nel secondo step del serale: sceglierà i bianchi o i blu? (Amici 17)

Ghali questa sera sarà nel serale di Amici 17 per accompagnare i ballerini nel corso del secondo step. Sarà lui, inoltre, a scegliere se esibirsi con la squadra bianca o quella blu.

14 aprile 2018 Fabiola Iuliano

Ghali

Sarà Ghali ad accompagnare i ragazzi di Amici 17 nella nuova e attesissima puntata del serale. Il noto rapper, infatti, entrerà in scena nella seconda parte della puntata, precisamente quando le due formazioni, quella bianca e quella blu, si contenderanno un posto nel terzo step con una imperdibile sfida a squadre. Le prime anticipazioni condivise dal sito ufficiale del talent di Maria De Filippi, rivelano che Ghali si esibirà assieme ad alcuni dei ragazzi della scuola, precisamente i ballerini, ma sarà proprio lui a scegliere se, nel corso dell'esibizione corale, sarà affiancato dai concorrenti della squadra bianca o da quelli che compongono la squadra blu. Saranno solo i ballerini, quindi ad accompagnare il noto rapper e la loro esibizione, così come anticipato nelle ultime ore da un breve trailer, verrà giudicata dal parere dei telespettatori tramite il televoto. Su quale dei due team della scuola di Amici ricadrà la preferenza dei Ghali?

GHALI FIRMA CON LA WARNER

Mentre nella scuola di Amici 17 cresce l'attesa per la presenza di Ghali, uno dei rapper più amati nell'attuale panorama musicale italiano, sui social si vocifera che l'artista, nelle ultime ore, avrebbe dato una svolta alla sua carriera firmando con la Warner, una delle etichette discografiche più note a livello mondiale. Più precisamente, si legge su Rolling Stones, la Warner avrebbe preso "sotto l’ala protettrice" la Sto Record, l'etichetta indipendente fondata proprio dal rapper, anche se per il momento si attendono i comunicati ufficiali da ambo le parti. Fra le novità in arrivo per l'artista di Baggio, secondo i tanti rumors, anche un contratto con la Live Nation, fra i principali promoter in Italia, e, qualora questa notizia fosse realmente confermata, per Ghali si aprirebbero numerose opportunità per quanto riguarda le sue tournée, che potrebbero ben presto vederlo esibirsi sui palchi più prestigiosi del nostro paese. In attesa di scoprire quali saranno le news sul futuro musicale del noto rapper, a questo link è possibile visualizzare le prime anticipazioni sulla sua presenza nel serale di Amici 17.

© Riproduzione Riservata.