Gianni Morandi/ Il cantautore si esibisce con i ragazzi del serale in vista dell'evento di Verona (Amici 2018)

Dopo il successo della sua tournée invernale,Gianni Morandi sarà ospite del serale di Amici 2018 per esibirsi con i ragazzi ancora in gara. Fra le sue prossime tappe...

14 aprile 2018 Fabiola Iuliano

Gianni Morandi (Instagram)

La nuova avventura televisiva di Gianni Morandi passa per il serale di Amici 2018: il noto cantante, reduce dallo straordinario successo della fiction dal titolo "L'isola di Pietro" e da una tournée invernale che si è conclusa lo scorso 28 marzo, questa sera incontrerà infatti i tredici talenti della scuola di Maria De Filippi e si esibirà con loro in una sfida che si preannuncia imperdibile. Il cantautore, amatissimo da grandi e piccini, porterà nel talent la sua musica mettendo alla prova i diversi concorrenti ancora in gara e, attraverso l'insindacabile parere della giuria, contribuirà alla selezione di chi, fra loro, abbia tutte le carte in regola per accedere alle fasi successive della sfida. Fra i brani che il cantautore porterà in scena per accompagnare i ragazzi di Amici 17 ci saranno i successi di sempre e le canzoni più recenti, tratte dal successo del suo ultimo album dal titolo "D'amore d'autore", pubblicato nel novembre 2017.

GIANNI MORANDI: LA SERATA EVENTO ALL'ARENA DI VERONA

Reduce dal successo del tour invernale "D'amore d'autore", che si è concluso lo scorso 28 marzo con la data del Mediolanum Forum di Assago da tempo sold out, Gianni Morandi questa sera sarà ospite nel serale di Amici 2018 per presentare la serata evento che lo vedrà protagonista il prossimo 25 aprile all'Arena di Verona. La nuova tappa, che segna l'apertura della stagione extra-lirica, anticiperà la tournée estiva, che prenderà il via il prossimo 12 luglio con l'esibizione a Marostica. Cinquant'anni di grandi successi e una carriera sempre sulla cresta dell'onda, ma per il ragazzo di Monghidoro "ogni sera salire sul palco è sempre un'emozione". Raggiunto da Repubblica.it, Gianni Morandi ha infatti assicurato che sul palco si sente come a casa, rassicurato "dall'applauso della gente" che fa sparire "anche l'ultimo pezzetto di emozione". È per questo, rivela il cantante, che "voglio cantare finché avrò la forza, finché ci sarà l'energia e soprattutto finché ci sarà chi mi verrà a vedere". come se la caverà questa sera sul palco del serale di Amici 17?

