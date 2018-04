Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro/ Si ritira? Dopo le polemiche ha scelto di... (Ballando con le stelle 2018)

Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro tra i protagonisti della nuova puntata di Ballando con le stelle, in onda oggi 14 aprile 2018: tra il possibile abbandono e le polemiche con la giuria

Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro, grandi dubbi in vista della nuova puntata di Ballando con le stelle, in onda questa sera sabato 14 aprile 2018 in prima serata su Rai Uno. Il senese, dichiarato omosessuale, fa coppia con Raimondo Todaro ed è stato al centro di numerose polemiche nelle prime puntate del celebre show condotto da Milly Carlucci. Fin dalla primissima puntata è stato ingaggiato un duello con Ivan Zazzaroni, membro della giuria, che ha criticato l’inusuale scelta di ballare tra due maschi. Nel corso delle prove settimanali, il ballerino ha commentato: “Per me questo tango vuol dire tanto, lo facciamo scandaloso perché Zazzaroni deve stare zitto: finalmente riusciamo a ballare a coppia canonica, come tutti si aspettano. Non sappiamo come la prenderà la gente, come la prenderà la giuria. Se tutto questo serve per fare conoscere questa realtà, va bene: non me ne frega niente di quello che dicono”. Dopo numerosi alterchi, nell’ultima puntata è arrivata la svolta: al termine del tango dei due ballerini, Zazzaroni si è diretto verso Ciacci ed è partito un lungo e caloroso abbraccio. “E’ la mia vittoria, hanno ballato insieme e di coppia: hanno ballato benissimo”, queste le parole del giornalista.

IL MALORE NELL'ULTIMA PUNTATA

Dopo aver fatto pace e ritrovato l’armonia con Ivan Zazzaroni, per Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro si è aperta una nuova polemica, questa volta con Guillermo Mariotto. L’argentino ha commentato al vetriolo: “Tutto questo scandalo per questa pantomima qua: tutta questa attesa per questo papocchio. Avete visto gli altri tanghi o no? Sta libertà di cui parli, dove è? Ho trovato tanta ipocrisia alla fine della fiera: fateci vedere lo scandalo, non tutto questo bla bla bla per un bel niente”. Il giudice ha poi votato con uno zero l’esibizione della coppia, con la discussione che è proseguita anche post-votazione. Rientrato in sala, il costumista toscano si è sentito male: problemi di alta pressione dovuti alle troppe pressioni che circondano la sua avventura a Ballando con le stelle. Le condizioni di salute precarie hanno costretto Ciacci a non tornare in pista per il verdetto finale della puntata, che ha comunque premiato la coppia, che ha avuto il pass per la sesta puntata.

GIOVANNI CIACCI ABBANDONA BALLANDO CON LE STELLE?

Nelle ultime ore ecco la bomba: Giovanni Ciacci potrebbe abbandonare Ballando con le stelle e il percorso intrapreso con Raimondo Todaro. Tramite il suo profilo Instagram, il noto costumista ha pubblicato un messaggio in cui ventila un possibile addio allo show di Milly Carlucci: “Ho vissuto momenti migliore. Il malore è dovuto all’emozione, alla fatica. Ballando ti entra nello stomaco. Sono davvero molto provato. C’è troppa pressione e si sta coinvolgendo troppa gente, quindi ho intenzione di parlare con la produzione e con Milly Carlucci.Voglio abbandonare Ballando con le Stelle perché c’è troppa pressione. Non me la sento di andare avanti, mi dispiace. Io non me la sento. So di darvi una delusione a tutti ma non me la sento più. Mi sento sulle spalle un peso che io fino a sabato non mi ero mai sentito. Questa cosa del tango, questo scambio di ruoli è stato molto forte. Perché c’è tanta attesa, la gente mi ferma dicendomi: ‘Guarda che tu stai ballando per me’. Io non me la sento questa responsabilità”. Clicca qui per rivedere l'esibizione di sette giorni fa. Alla fine dopo molta resistenza si presenterà comunque in studio, clicca qui per scoprire il perchè.

