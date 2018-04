Giulia Michelini/ L’attrice conquista il pubblico con la sua ansia (giudice Amici serale 2018)

Giulia Michelini fa parte della commissione esterna di Amici 17. L’attrice ha conquistato il pubblico del talent show di Maria De Filippi con la sua ansia.

14 aprile 2018 Redazione

Giulia Michelini

L’attrice Giulia Michelini, la famosa Rosy Abate di Squadra Antimafia, fa parte della commissione esterna della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. All’inizio della prima puntata del Serale, in onda sabato scorso su Canale 5, si sono affrontati Irama con il brano “Che ne sai” e Matteo, con la canzone “Il mare calmo della sera”. La Michelini ha preferito il cantante salentino: “Matteo, hai tanta roba che deve uscire!”. L’attrice è rimasta anche molto colpita dal tango di Valentina, ballerina della squadra bianca, che ha dovuto confrontarsi con Anbeta Toromani, ex concorrente e oggi ballerina professionista. L’attrice non ha negato i suoi commenti nemmeno a Lauren, dei Blu, che ha sostenuto con energia la prova proibitiva di ballo. Giulia Michelini non ha nascosto il suo entusiasmo quando Zic, cantante dei Bianchi, ha vinto la sfida contro Lauren grazie alla sua interpretazione di “Ancora” di Eduardo De Crescenzo. Nel corso della diretta, la Michelini ha difeso la cantante Carmen della critica di Paola Turci, che ha trovato la sua interpretazione di “Trattengo” troppo drammatica e antica. Per l’attrice, la giovane cantante deve imparare a fregarsene di più dei giudizi negativi dei professori.

L'attrice conquista il pubblico con la sua ansia

Come Simona Ventura, anche Giulia Michelini è rimasta molto colpita dalla performance di Luca nella prova di improvvisazione di Luca Tommassini. Il coreografo ha chiesto ai ballerini Luca e Bryan di esibirsi sulle note del brano “Judas” di Lady Gaga. Nell'ultima prova della prima puntata di Amici, il cantante dei Bianchi Irama ha cantato “E penso a te”. Giulia Michelini è stata conquistata dal cantante che le ha fatto sentire la su anima con questa canzone. Infine l’attrice ha condiviso la vittoria di Matteo. Il fan di Amici di Maria De Filippi hanno accolto con entusiasmo l’arrivo di Giulia Michelini nel programma e sui social in tanti l’hanno simpaticamente presa in giro per la sia “ansia: “Comunque dobbiamo ringraziare Queen Mary, tra le tante cose, per aver scelto Giulia Michelini, fonte di speranza per tutti gli insicuri, timidi, impanicati e ansiogini”, “Io una sera voglio uscire con Giulia Michelini, ubriacarmi con lei e ridere insieme istericamente fino alla mattina successiva” e “Ma il codice per televotare Giulia Michelini? VOGLIO CHE VINCA LEI E LA SUA FOLLIA”, sono alcuni dei tweet dedicati all’attrice.

