Grande Fratello Nip 2018/ "Barbara D'Urso incuriosisce il pubblico, il cast invece..": parla Maurizio Costanzo

Grande Fratello 2018, concorrenti e anticipazioni. Maurizio Costanzo si complimenta per la scelta di Barbara D'Urso come conduttrice e parla dei concorrenti

14 aprile 2018 Anna Montesano

Solo tre sono i giorni che ci dividono dall'inizio della nuova edizione del Grande Fratello. Tra emozione e gioia, Barbara D'Urso è pronta a dare il via a questa nuova avventura televisiva che è per lei un ritorno. E dalla puntata di Pomeriggio 5 andata in onda ieri sono finalmente arrivati i nomi dei primi tre concorrenti del Grande Fratello 15 che vivranno, però, questi giorni in attesa di martedì chiusi in un casale e che sono Simone Poccia, Valerio Logrieco e Filippo Contri. Ma questa edizione ci riserverà non poche sorprese: il Gf, in versione Nip, torna e lo fa con grandi cambiamenti e novità. Una tra le prime, ma anche quella forse più discussa, è quella sull'ingresso di personaggi che non sono proprio così sconosciuti al pubblico italiano.

"Barbara D'Urso conquisterà il pubblico del reality"

E sull'ingresso di volti semi-noti e, in generale, sulla nuova edizione del Grande Fratello, anche Maurizio Costanzo ha da dire la sua. Lo fa nel corso della sua rubrica sul settimanale Nuovo, dove parla anche del ritorno della D'Urso alla conduzione. "Per il Grande Fratello 15 c'è stata davvero tanta attesa. E in parte giustificata, dato che con il ritorno alla conduzione di Barbara D'Urso incuriosisce i vertici di Mediaset sia i telespettatori. La freschezza e il sorriso della signora del pomeriggio di Canale 5 sapranno conquistare il pubblico del reality. - Poi aggiunge - Certo, considerando che l'edizione vip ha avuto così tanto successo, far entrare dalla porta rossa di Cinecittà qualche volto noto è sicuramente una mossa vincente. Vedremo poi se questi famosi saranno in grado di dare nuova linfa a un prodotto che sembrava aver perso appeal e, soprattutto, se riusciranno a integrarsi con gli altri inquilini".

