Guillermo Mariotto/ Riconferma la sua opinione sull'esibizione di Raimundo Todaro? (Ballando con le stelle)

Guillermo Mariotto ha rivolto un duro attacco alla coppia Giovanni Ciacci - Raimundo Todaro, riservando loro uno zero. Riconfermerà tale punto di vista?

14 aprile 2018 Annalisa Dorigo

Guillermo Mariotto

Guillermo Mariotto tornerà questa sera sul bancone di Ballando con le stelle 2018, al fianco dei colleghi Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni. La scorsa settimana lo stilista venezuelano è stato protagonista di pesanti critiche nei confronti della coppia formata da Giovanni Ciacci e Raimundo Todaro. Il loro tango, che ha trovato consensi da parte del resto della giuria, non lo ha convinto tanto che proprio lui ha riservato alla coppia un drastico zero. Tale decisione è stata giustificata non tanto per l'esibizione di Ciacci, quanto piuttosto per quella del maestro Todaro, che è apparso poco fluido e naturale nei movimenti. Il tango che la coppia ha ballato aveva ben poco di sensuale e le ragioni di questo punto di vista sono state spiegate dallo stesso Guillermo Mariotto il giorno successivo a Domenica In, durante la tradizionale intervista di Cristina Parodi.

L'OPINIONE DI GUILLERMO MARIOTTO SULLA COPPIA CIACCI - TODARO

Dopo avere visto l'esibizione di Raimundo Todaro e Giovanni Ciacci la scorsa settimana a Ballando con le stelle 2018, Guillermo Mariotto ha espresso la sua convinzione a Domenica In: "Ieri sera c'era la paura di Todaro di passare per un'altra cosa, fidatevi. Io lo conosco, lui sta lì così rigido ‘quello che mi dicono in Sicilia a me mi rovinano la vita qui con questo’. Lui finge, finge. Nel loro ballo non c'è fluidità, c'è stitichezza". Parole che hanno scatenato un gran polverone sia in studio che nei social network, con diverse persone pronte a difendere sia il maestro Todaro che il carattere dei siciliani. A farsi portavoce di tale punto di vista è stata Catena Fiorello (la sorella di Rosario e Beppe) che si è scontrata duramente contro il giudice: "Questo luogo comune sui siciliani no! La Sicilia è la zona d'Italia più aperta a certe cose, per queste cose siamo apertissimi, sono nati tanti da noi. Poi ci sono locali di drag queen meravigliosi".

LA FRECCIATINA A SELVAGGIA LUCARELLI

Guillermo Mariotto, giudice di Ballando con le stelle 2018, è finito nell'occhio del ciclone a inizio settimana a causa delle pesanti dichiarazioni mosse nei confronti della coppia formata da Giovanni Ciacci e Raimundo Todaro. Quest'ultimo ha voluto dire la sua sulla questione durante l'intervento a Detto Fatto, nel quale ha espresso la sua solidarietà ai siciliani, dicendosi certo che il giudice lo abbia attaccato per evitare il confronto diretto con Ciacci. Ma anche Selvaggia Lucarelli è stata oggetto di frecciatine da parte del suo collega. In questo caso, lo stilista ha riportato una dichiarazione della giornalista che si sarebbe detta felice di polemizzare con il pubblico da casa: "Quanto mi piace litigare con il pubblico, perché loro non hanno il microfono e non possono rispondermi". Parole che potrebbero essere oggetto di discussione proprio nella puntata di questa sera del talent show condotto da Milly Carlucci.

