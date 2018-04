IL GATTO CON GLI STIVALI/ Su Italia 1 il film d'animazione diretto da Chris Miller (oggi, 14 aprile 2018)

Il gatto con gli stivali, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 14 aprile 2018. Nel cast i doppiatori: Antonio Banderas, Salma Hayek, alla regia Chris Miller. Il dettaglio della trama.

14 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film d'animazione in prima serata su Italia 1

ANTONIO BANDERAS TRA I DOPPIATORI

Il film d'animazione Il gatto con gli stivali va in onda in prima serata su Italia 1 oggi, sabato 14 aprile 2018, alle ore 21.10. Una pellicola che non ha alcuni richiami rispetto all’omonima favola mentre è uno spin-off della celebre saga cinematografica dedicata al personaggio di Shrek. La regia è stata affidata a Chris Miller, il soggetto è stato ideato e scritto da David H. Steinberg e John Zack, la sceneggiatura è frutto del lavoro di Brian Lynch e Tom Wheeler, le musiche della colonna sonora sono di Henry Jackman per una produzione targata Dreamworks Anination. Nella versione originale hanno prestato la loro voce ai vari personaggi alcuni famosi attori del cinema internazionale come Antonio Banderas, Salma Hayek, Zach Galifianakis e Billy Bob Thornton. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

IL GATTO CON GLI STIVALI, LA TRAMA DEL FILM D'ANIMAZIONE

Il gatto con gli stivali è conosciuto in tutta la Spagna come un temuto fuorilegge che di tanto in tanto mette in atto dei colpi. In realtà, il gatto compie queste azioni illegali soltanto quanto necessità di nuove risorse per vivere, per cui ci tiene a ritenersi una sorta di bandito gentiluomo. Infatti, il suo più grande sogno è quello di riuscire a redimersi agli occhi del popolo spagnolo mettendo in atto una meravigliosa impresa che possa portare ricchezza e prosperità per tutti. Un'impresa che lui negli ultimi tempi, dopo aver posto la parola fine su una travagliata storia d’amore che lo faceva rischiare di diventare una sorta di gatto domestico, ha individuato nel recupero dei magici fagioli che permettono di far crescere degli alberi enormi grazie ai quali raggiungere un fantastico mondo dove potrebbe recuperare le mitiche uova d’oro. Un progetto che lui in realtà ha sempre avuto nel cassetto senza mai riuscire a trovare delle informazioni sia sul luogo dove piantare i fagioli e sia come reperire questi ultimi. Tutto questo è ora cambiato in quanto il gatto ha saputo che i fagioli sono entrati in possesso di due irlandesi di nome Jack e Jill. Di loro ha saputo anche che saranno presenti in una taverna in un determinato giorno così Gatto ha deciso di escogitare un abile piano per sottrarre ai due malcapitati i fagioli senza che questi se ne possano rendere conto. Tuttavia la messa in pratica di questo piano si dimostrerà impossibile, perchè nel momento in cui vorrebbe prendere i fagioli, compare dal nulla un misterioso gatto con il volto coperto e molto abile, come del resto lui stesso nell’uso delle armi. Ha inizio così una furiosa battaglia che continuerà sui tetti fino a che i due non raggiungono un rifugio per gatti dove si scoprirà l’identità del gatto mascherato, si tratta di Kitty sua vecchia amica con la quale in passato ha avuto un brutto diverbio. I due erano entrambi interessati al recupero dei fagioli magici e dopo aver appianato le loro divergenze decidono di stringere un’alleanza che verrà poi allargata ad un terzo gatto, per recuperare i fagioli e quindi appropriarsi della uova d’oro.

