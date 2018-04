IL RICATTO/ Su Rete 4 il film con Elijah Wood e John Cusack (oggi, 14 aprile 2018)

Il ricatto, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 14 aprile 2018. Nel cast: Elijah Wood, John Cusack, Tamsin Egerton e Kerry Bishè, alla regia Eugenio Mira. La trama del film nel dettaglio.

14 aprile 2018

Il film in prima serata su Rete 4

NEL CAST ELIJA WOOD

Il film Il ricatto va in onda in prima tv su Rete 4 oggi, sabato 14 aprile 2018, alle ore 21.15. Una pellicola conosciuta anche con il titolo Gran Piano realizzata nel 2013 in Spagna dalla casa cinematografica Nostromo Pictures con la regia di Eugenio Mira mentre il soggetto e la sceneggiatura sono frutto della penna di Damien Chazelle. Il montaggio è stato eseguito da Josè Luis Romeu, le musiche della colonna sonora sono state composte da Victor Reyes mentre il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Unax Mendia. Nel cast sono presenti attori piuttosto famosi a livello internazionale come Elijah Wood, John Cusack, Tamsin Egerton, Kerry Bishè e Alex Winter. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL RICATTO, LA TRAMA DEL FILM

Tom Selznick è un celebre pianista che tuttavia ha deciso di abbandonare le scene dello spettacolo da ben cinque anni. Una decisione molto sofferta che tuttavia è stata dettata da una ultima esibizione in cui si è bloccato durante l’esibizione di una complessa melodia in cui è richiesta una straordinaria capacità nel muovere velocemente i tasti del pianoforte. Ad un certo punto di questa esibizione, essendosi reso conto di essere fuori tempo si è fermato creando così attimi di incredibile imbarazzo a cui è succeduto una vera fuga dal palcoscenico. Una situazione che ha innescato nello stesso Tom un forte disagio psicologico che non gli ha più permesso di pensare ad una esibizione al pianoforte neppure in privato. Tuttavia come spesso accade in queste situazioni, nel riuscire a guarire tali ferite ci può riuscire soltanto il passare del tempo. Conscio che le cose stiano migliorando e dell’esistenza di un possibile ritorno sulle scene, il suo agente incomincia a fare un’opera di convincimento, un’opera che riesce a dare i suoi frutti con Tom che accetta di ritornare a esibirsi in pubblico ad oltre cinque anni di distanza da quella buia serata. Tuttavia il ritorno non si dimostrerà come Tom lo aveva immaginato in quanto ben presto si trasformerà in un vero e proprio incubo. Infatti, non appena guadagna il centro del palcoscenico si accorge sul piano della presenza di un bigliettino in cui gli viene fatto presente di essere nel mirino di un abile cecchino il quale gli consiglia di seguire fedelmente lo sparito che gli è stato dato. Qualora Tom dovesse sbagliare una sola nota di quello spartito, allora il cecchino non esiterà a sparargli mortalmente. Cosa farà Tom? E soprattutto perché quest’uomo ha deciso di rovinare definitivamente la sua carriera?

