INTERCEPTOR/ Su Rete 4 il film con Mel Gibson (oggi, 14 aprile 2018)

Interceptor, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 14 aprile 2018. Nel cast: Mel Gibson, Hugh Keays-Byrne e Joanne Samuel, alla regia George Miller. Il dettaglio.

14 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Rete 4

NEL CAST MEL GIBSON

Il film Interceptor va in onda su Rete 4 oggi, sabato 14 aprile 2018, alle ore 23.20. Una pellicola fantascientifica del 1979 diretta da George Miller (Happy feet, L'olio di Lorenzo, Le streghe di Eastwick) e interpretata da Mel Gibson (Braveheart - Cuore impavido, Arma letale, La passione di Cristo), Hugh Keays-Byrne (Sleeping beauty, The man from Hong Kong, Stone), Joanne Samuel (L'occhio della spirale, Nightmaster, The Wiggles - Il film) e Steve Bisley (Il grande Gatsby, Summer city - Un'estate di fuoco, la serie tv Water rats). Nonostante il film fosse stato realizzato con pochi mezzi e con fondi abbastanza scarsi, ottenne un grandissimo successo di pubblico in tutto il mondo, tanto da dare il via ad un popolarissimo franchise. Il film, di produzione australiana, è stato rimontato e ridoppiato per essere distribuito negli Stati Uniti, in modo da incontrare maggiormente il favore del pubblico locale. Dalla versione americana sono poi derivate tutte quelle distribuite in altre nazioni, compresa l'edizione italiana. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

INTERCEPTOR, LA TRAMA DEL FILM

Futuro prossimo, Australia. Le risorse naturali ed energetiche cominciano a scarseggiare. Nell'outback australiano la popolazione vive suddivisa in piccoli villaggi in pace tra loro. Le strade però sono infestate da criminali senza pietà in continua guerra con gli ultimi tutori della legge rimasti, la Main Force Patrol. Crawford "Nightrider" Montazano (Vincent Gil) è un teppista della banda guidata da Bubba Zanovitch (Jeoff Parry) e Toecutter (Hugh Keays-Byrne). Nightrider riesce a rubare una V8 Intercetor, un'auto della Main Force Patrol, ma viene rapidamente raggiunto ed ucciso da un agente, Max Rockatansky (Mel Gibson). La banda decide quindi di vendicarsi e comincia a distruggere le vicine cittadine finchè Max non si farà vedere. Un altro poliziotto, Jim "Goose" Rains (Steve Bisley) finisce per farne le spese e viene bruciato vivo. Max decide quindi di mettere al sicuro la sua famiglia e parte con la moglie Jessie (Joanne Samuel) e il figlio. La donna però è già nel mirino della banda e, dopo avere allontanato Max con un pretesto, riescono ad uccidere sia la donna che il piccolo investendoli con un'auto. Max non può più sottrarsi al confronto, ora si tratta di vendicare la sua stessa famiglia e Bubba e Toecutter non hanno nessuna speranza di sottrarsi alla sua ira distruttrice.

