Isabella Biagini è morta/ L'attrice romana si è spenta a 74 anni: gli appelli di Barbara d'Urso in tv

14 aprile 2018 Silvana Palazzo

Isabella Biagini è morta: l'attrice e showgirl, all'anagrafe Concetta Biagini, si è spenta oggi, sabato 14 aprile 2018, all'età di 74 anni. Il decesso è avvenuto alle 8.52 nella clinica Antea Hospice al Santa Maria della Pietà a Roma. Lì era ricoverata da un mese per cure palliative. La Biagini aveva avuto un'ischemia lo scorso novembre: da allora si erano perse le sue tracce, tanto che in tv c'erano stati molti appelli, a partire da quelli di Barbara d'Urso, che a lungo si è occupata dell'attrice. Isabella Biagini esordì nel 1995 con una piccola parte nel film “Le amiche” di Michelangelo Antonioni, il quale la notò appena dodicenne. Poi per l'attrice arrivò anche la televisione e quindi i varietà televisivi. Gli ultimi anni della sua vita sono stati però segnati da una spirale negativa: dalla perdita della casa al periodo vissuto in macchia fino alle accuse di essere coinvolta nel rogo della stessa. Isabella Biagini ha avuto anche una vita sentimentale difficile, segnata da lutti, da due matrimoni falliti (dal primo dei quali nacque la figlia Monica, morta nel 1998) e da relazioni tormentate.

ISABELLA BIAGINI È MORTA: QUANDO BARBARA D'URSO LA CERCAVA

«Se ci stai guardando, se sei in clinica ed hai la tv, mi dai tue notizie per favore? Non sappiamo più come cercarti», questo l'appello di Barbara d'Urso a Isabella Biagini durante una puntata di Domenica Live. Dopo l'ischemia del 2 novembre, l'attrice è stata ricoverata in una clinica romana, ma fino ad oggi non c'erano conferme dalla struttura né informazioni sulla degenza. «Siamo disperati, perché sono due mesi che non riusciamo ad avere notizie di Isabella. E’ irrintracciabile. Il telefono è staccato. Abbiamo scatenato tutti i giornalisti, ma Isabella è sparita», spiegò Barbara d'Urso, che negli ultimi tempi aveva seguito da vicino le vicende dell'attrice, caduta in disgrazia dopo lo sfratto del 2017 e costretta a vivere con 700 euro al mese di pensione. E il mese scorso uscì la notizia di un uomo che alla Biagini si era presentato come suo nipote ma che in realtà sarebbe il figlio avuto dalla sua relazione segreta con l'imprenditore Camillo Bellavista Caltagirone. Isabella Biagini però non è mai uscita allo scoperto per confermare o smentire. Clicca qui per vedere l'appello di Barbara d'Urso a Isabella Biagini.

